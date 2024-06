To właśnie dzisiaj piłkarze reprezentacji Polski rozegrają ważny mecz w Niemczech. Na murawie w Berlinie o godzinie 18.00 Polska walczyć będzie o wygraną z reprezentacją Austrii.

Przewidywane są utrudnienia na meczu Polski w Berlinie

Pierwszy mecz Polski w Euro 2024 nie zakończył się, tak jak fani by sobie życzyli. Wynik końcowy wynosił 2:1 dla Holandii. Jednak trzeba przyznać, że pomimo przegranej było to zacięte spotkanie, a reprezentacja naszego kraju dała z siebie wszystko. Pomimo tego, że podczas meczu na murawie nie było naszego kapitana Roberta Lewandowskiego, piłkarze nie zawiedli jakością gry i walczyli do samego końca.

Dziś reprezentacja Polski rozegra kolejne spotkanie i zmierzy się z reprezentacją Austrii. Na murawie tym razem zobaczymy już kapitana drużyny Roberta Lewandowskiego. Reprezentacja, aby przybliżyć się do awansu, musi wygrać dzisiejsze spotkanie. Co się okazuje, nie będzie to łatwy mecz. Warunki pogodowe w Berlinie według prognoz nie będą sprzyjające. Synoptycy spodziewają się dziś w godzinach popołudniowych obfitych opadów deszczu i burz.

Beata Zawadzka/East News

Dziennik "Berliner Zeitung" podaje, że strefy kibica najprawdopodobniej będą nadal zamknięte z powodu warunków atmosferycznych. Meteorolog ze stacji "ARD" wyjawił, że nad Berlinem możliwe są burze oraz intensywne opady deszczu o natężeniu od 25 do 50 litrów na metr kwadratowy. Prawdopodobnie nad miastem, w którym odbędzie się ważny mecz, nie zabraknie gradu i silnego wiatru w porywach od 80 do 110 kilometrów na godzinę.

Trzymamy kciuki, żeby pogoda dopisała, a reprezentacja Polski wygrała spotkanie z Austrią.

Tomasz Jastrzebowski/Foto Olimpik/REPORTER EastNews