Oświetlenie do sypialni przede wszystkim ma tworzyć atmosferę intymności i sprzyjać wypoczynkowi. Ciepłe, rozproszone światło dadzą lampki nocne ze światłem skierowanym w dół, kinkiety lub lampy podłogowe. W sypialni nie może zabraknąć mocniejszego źródła światła, np. lampy wiszącej, które przyda się chociażby do sprzątania lub pracy przy komputerze.

Okna w sypialni warto osłonić zasłonką, żaluzją lub roletą. To pozwoli na dowolne kontrolowanie naturalnego światła w pokoju w ciągu dnia.

Lampy sufitowe w sypialni

Lampy sufitowe stosowane są praktycznie w każdej sypialni. Oświetlenie całego pokoju zapewnią lampy wiszące, zamontowane na suficie diody LED lub plafony, czyli płaskie lampy o najczęściej kwadratowym lub owalnym kształcie. Chcąc zapewnić sobie pełen komfort wypoczynku, lampy sufitowej nie wiesza się nad łóżkiem. Lepszą lokalizacją jest środek sufitu lub kilka punktów na suficie. Oświetlenie jest przydatne szczególnie w czasie porządków oraz przygotowań do snu.

Funkcjonalne lampki nocne po obu stronach łóżka lub kinkiety

Mniejsze i cieplejsze światło w sypialni zapewnią nocne lampki. Najczęściej ustawia się je po obu stronach łóżka. Symetryczne rozmieszczenie oświetlenia potęguje wrażenie porządku i ładu. Jeśli pomieszczenie jest bardzo duże, można ustawić dodatkową lampkę np. na komodzie lub biurku. Spod abażurów światło kierowane jest w dół – pozwala to na swobodne czytanie w łóżku. Maksymalny komfort w czasie lektury zapewni ustawienie lampy tak, aby dolna krawędź klosza znajdowała się nie wyżej niż 50 centymetrów nad poziomem materaca. Jeśli sypialnia jest mała, warto pomyśleć o kinkietach nad łóżkiem. Oświetlenie skierowane do góry optycznie powiększa przestrzeń pomieszczenia.

Nowoczesne lampy podłogowe

Lampy stojące są idealne do oświetlania miejsc, w których nie ma mebli, na których można by postawić nocną lampkę. Oświetlenie można ustawić obok łóżka, w rogach pokoju lub przy ulubionym fotelu, na którym często czyta się książki. Ciekawym rozwiązaniem jest lampa z ruchomym ramieniem, którą można postawić, np. przy biurku. Nowoczesne oświetlenie podłogowe czy bardziej tradycyjne klosze, np. w stylu retro, mogą być istotnym elementem dekoracyjnym sypialni.

Temperatura światła i kolory kloszy i szkieł lamp do sypialni

Ciepła i delikatna barwa światła sprzyja relaksowi. Jednostką temperatury barwowej światła jest Kelvin (K). Wartość 6000-6500 K to barwa dzienna, najzdrowsza dla wzroku. Do sypialni, lamp nocnych czy podłogowych warto wybierać barwy cieplejsze, poniżej 6000 K. Jasne materiały kloszy i matowe szkła będą delikatnie rozpraszać światło, dzięki czemu w pomieszczeniu uzyska się nastrojową atmosferę. Do oświetlania toaletki lub szafy warto zastosować mleczne, rozproszone światło w podłużnych lampach lub kilka łagodnych punktów świetlnych. Ważne, by światło nie było skupione i nie rzucało ostrych cieni podczas wykonywania makijażu.

Ściemniacze do światła sterowane pilotem lub wbudowane w lampę

Wygodnym rozwiązaniem jest możliwość sterowania natężeniem światła w sypialni. Niektóre lampy mają wbudowane tzw. ściemniacze. Istnieje też możliwość zakupu ściemniacza sterowanego pilotem.