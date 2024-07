Kreatynina to związek chemiczny powstający podczas przemiany kreatyny, białka budulcowego komórek mięśniowych. Jeśli nerki działają prawidłowo, kreatynina niemal całkowicie usuwana jest z krwi dzięki filtracji w kłębuszkach nerkowych.

Badanie stężenia kreatyniny we krwi

Stężenie kreatyniny we krwi informuje o sprawności wydalniczej nerek. Prawidłowa wartość kreatyniny wynosi: 0,6 – 1,3 mg/dl albo 53 – 115 μomol/l. Podwyższone stężenie kreatyniny może wskazywać na rozwijającą się chorobę nerek. Jednak samo oznaczenie stężenia kreatyniny nie zawsze wystarczy, żeby postawić trafną diagnozę.

U osób o większej masie mięśniowej występuje naturalnie wyższe stężenie kreatyniny niż u osób o mniej rozbudowanych mięśniach. Różnice w tym zakresie zależą też od płci (u mężczyzn wyższe niż u kobiet) i wieku (u osób młodszych większe niż u starszych). W związku z tym obniżony lub podwyższony poziom kreatyniny, o ile nie przekracza normy, nie zawsze musi być objawem stanu chorobowego. Żeby dokładniej ocenić to, czy nerki prawidłowo pełnią swoją funkcję filtracyjną, badanie stężenia kreatyniny uzupełnia się często tzw. „klirensem kreatyniny”.

Klirens kreatyniny, czyli badanie stężenia kreatyniny w moczu i krwi

Klirens kreatyniny pozwala na dokładniejszą ocenę funkcjonowania nerek. Badanie wymaga oznaczenia stężenia kreatyniny w dobowej zbiórce moczu i we krwi pobranej na koniec zbiórki moczu. Klirens, czyli współczynnik oczyszczania krwi z kreatyniny, to stosunek stężenia kreatyniny we krwi do jej stężenia w moczu.

Zobacz także

Klirens kreatyniny – o czym świadczą wyniki badania?

W ciągu minuty przez nerki powinno przepływać od 80 do 120 ml krwi. Dlatego prawidłowe wyniki powinny zawierać się pomiędzy 80 a 120 ml/min. Kiedy stężenie kreatyniny we krwi wzrasta, klirens obniża się, ponieważ spada wtedy skuteczność filtracji nerkowej.

Obniżony klirens może świadczyć o:

ostrej lub przewlekłej niewydolności nerek,

infekcji dróg moczowych,

zmniejszeniu dopływu krwi do nerek,

zastoinowej niewydolności serca,

Podwyższony klirens występuje u kobiet w ciąży i u osób jedzących dużo mięsa.