Maciej Kurzajewski jest nie tylko prezenterem i gospodarzem "Pytania na śniadanie", ale przede wszystkim komentatorem sportowym, a jedną z jego pasji są oczywiście skoki narciarskie. Teraz dziennikarz przekazał na swoim Instgramie ważną informację dotyczącą właśnie tego sportu!

Maciej Kurzajewski od lat komentuje skoki narciarskie i nie inaczej będzie tym razem, kiedy po raz pierwszy konkurs Pucharu Świata odbędzie się w Szczyrku, na skoczni Skalite (17 stycznia 2024 roku)! Emisja nie tylko w Eurosport czy Player.pl, ale również w TVP 1 i TVP Sport - o godzinie 16:30 rozpocznie się seria próbna, a sam konkurs o godzinie 17:30. Maciej jest z tego powodu niezwykle dumny. Na miejscu miał okazję porozmawiać m.in. z Adamem Małyszem, co mogli zobaczyć widzowie "Pytania na śniadanie" w trakcie specjalnego łączenia ze Szczyrkiem. Na swoim Instagramie prezenter, a prywatnie partner Katarzyny Cichopek, napisał:

Tak można zaczynać dzień! My już czujemy się wygrani! Od rana praca, emocje i znakomite towarzystwo @adammalyszofficial . Zapraszamy na pierwszy w historii konkurs Pucharu Świata na skoczni Skaliste w Szczyrku! Do zobaczenia w @tvpsport

Fani są zachwyceni i z niecierpliwością czekają na konkurs, równie mocno cieszą się, że coraz częściej przed kamerą pojawia się sam Adam Małysz. Kurzajewski na swoim InstaStories, pokazując nagranie z mistrzem, zdradził:

Dla Kurzajewskiego to również wielka radość móc spotykać się czy to z Małyszem, czy inną legendą skoków - Apoloniuszem Tajnerem:

Każde takie spotkanie to dla mnie ogromna radość i wspomnienie chwil spędzonych z niezwykłym duetem: trenerem Apoloniuszem Tajnerem i legendarnym mistrzem Adamem Małyszem. Ich wspólna droga pełna determinacji, pasji i niezłomnej woli osiągania celów inspiruje do dzisiaj. To było coś więcej niż sport – to było mistrzostwo w najczystszej postaci. Dziękuję za te niezapomniane momenty, które zawsze będą dla mnie źródłem motywacji!

pisał niedawno Kurzajewski