Doda zapowiada ważny dzień, który nastąpi już wkrótce. W końcu fani dostaną to, na co czekają już od jakiegoś czasu. Do tej pory niewiele było wiadomo:

ZAPISZCIE sobie datę 3 sierpnia! Tego dnia wszystko się zmieni.

Co ma na myśli Doda?

Doda zwraca uwagę fanów: "Zapiszcie sobie datę"

Co się dzieje u Dody? Nad tym fani zastanawiają się już od jakiegoś czasu. Piosenkarka rozpoczęła prace nad kolejnym reality show, w którym pokaże przygotowania do "Doda Dream Show", które ma przedstawić przygotowania do największej trasy koncertowej jej karierze. Niedawno wypuściła remix do piosenki "Bez ciebie chce żyć wiecznie", a teraz ogłasza kolejne niespodzianki.

Widzę, że remix siadł Podkręciło to Wasz apetyt na trasę koncertową zwłaszcza, że liczba koncertów jak i miejsc na nich będzie ekskluzywnie i magicznie ograniczona ZAPISZCIE sobie datę 3 sierpnia! - zaczęła swój wpis.

Doda intensywnie szuka tancerzy do "Doda Dream Show", którzy będą mogli wraz z nią współtworzyć widowisko. Teraz zdradziła fanom, kiedy będą mogli szykować się na kupno biletów na pierwsze dwa koncerty, które odbędą się w Warszawie:

Tego dnia wszystko się zmieni, bo po konferencji prasowej mojego reality być może zostaniecie właścicielami biletu na pierwsze dwa koncerty w stolicy!

Na koniec wydawać by się mogło, że Doda daje pstryczka wszystkim tym, którzy skupiają swoją uwagę na innych aspektach jej życia, niż to, co aktualnie dla niej najważniejsze:

I to jest PRAWDZIWY NEWS

Jesteście ciekawi, co podczas "Doda Dream Show" przygotuje piosenkarka?