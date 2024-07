Kminek to roślina o aromatycznym zapachu, intensywnym smaku i właściwościach leczniczych. Nasiona kminku bardzo często dodawane są do pieczywa – stanowią ładną dekorację i jednocześnie są źródłem zdrowia.

Kminek zwyczajny – opis rośliny

Kminek zwyczajny to dwuletnie zioło, które należy do rodziny selerowatych. Może osiągnąć nawet 70 cm wysokości. Kminek zwyczajny to roślina o drobnych, zwykle białych kwiatach (rzadziej różowych). Zioło można uprawiać, ale rośnie również dziko (należy uważać, żeby nie pomylić go z podobnymi, trującymi roślinami). Okres kwitnienia kminku zwyczajnego przypada na czerwiec i lipiec. Kminek zwyczajny ma intensywny aromat, który znajduje tyle samo zwolenników co przeciwników.

Kminek – właściwości zdrowotne

Kminek to naturalny lek na wzdęcia. Zioło ułatwia trawienie, pomaga przy niestrawnościach i kolce. Kminek można stosować zarówno jako profilaktykę przy problemach trawiennych, jak i sposób leczenia objawów. Warto zażyć go, kiedy czujemy ociężałość po posiłku, ponieważ kminek rozluźnia mięśnie przewodu pokarmowego. Owoce kminku stymulują wydzielanie mleka z gruczołów mlekowych, ułatwiając tym samym karmienie piersią. Kminek zwyczajny można wykorzystać jako odświeżacz oddechu (podobnie jak natkę pietruszki). Kminek wspomaga leczenie wrzodów żołądka i dwunastnicy oraz przynosi ulgę w schorzeniach wątroby i bólach menstruacyjnych.

Kminek – sposób przygotowania

Kminek można spożywać w różnej formie, np. nasion, które dodaje się do pieczywa, stosuje jako przyprawę w daniach obiadowych, zwłaszcza potrawach z kapustą (zapobiega wzdęciom). Kminek zwyczajny warto zaparzać i pić. Jedną łyżeczkę nasion należy zmiażdżyć, a następnie zalać szklanką wrzącej wody i parzyć pod przykryciem około 15 minut. Po upływie tego czasu wywar powinno się odcedzić, ostudzić i w małych porcjach spożywać kilka razy w ciągu dnia. Kminek dostępny jest także w formie kapsułek oraz mieszanek ziołowych.