Kinestetycy najlepiej przyswajają wiedzę poprzez zmysł dotyku. Najwięcej informacji zapamiętują samodzielnie realizując projekty wymagające od nich zaangażowania. Kinestetycy najczęściej wykonują zawody takie jak aktor, sportowiec czy tancerz.

Czym charakteryzuje się kinestetyk?

Kinestetyk najlepiej pamięta to, co sam zrobił, nie zaś to, co zobaczył czy usłyszał. Aby zdobyć wiedzę, używa ciała i zmysłu dotyku. Kinestetyk lubi ruch i emocje. Ponadto preferuje aktywność fizyczną, często uprawia jakąś dyscyplinę sportu, lubi tańczyć. Rozmawiając z drugą osobą gestykuluje i uaktywnia różne części ciała. Kinestetyk nie lubi słuchać i czytać, dlatego uczeń o tych cechach nie będzie mógł usiedzieć na miejscu w czasie lekcji. Ponadto ma dobre poczucie ruchu ciała i czasu, a jego wyobraźnia uruchamiana jest przez ruch. Kinestetyk lubi porównywać rzeczy i ma zdolności dekoracyjne, aczkolwiek jego żywiołem jest nieporządek. Kinestetyk jest nieodporny na wpływy otoczenia.

Typy kinestetyków

Wśród kinestetyków można wskazać osoby, które są czuciowcami i dotykowcami. Do grupy pierwszej należą osoby, które wyróżniają się empatią. Czuciowcy mają bogate życie wewnętrzne , a ich charakter wpływa na język, jakim się posługują, ton głosu i gestykulację. Zazwyczaj mówią niezbyt głośno, a ich gesty są subtelne. Często używają czasowników odnoszących się do sfery emocji, na przykład „czuję”, „mam wrażenie”. Dotykowcy są przeciwieństwem czuciowców: gestykulują żywiołowo, są bardziej energiczni. Ich temperament ma odzwierciedlenie w sposobie pisania, ponieważ ich pismo jest trudne do oczytania.

W jaki sposób zachęcić kinestetyka do nauki?

Kinestetyk najłatwiej przyswaja wiedzę, samodzielnie wykonując czynności, w które się zaangażuje. Może uczyć się nawet w czasie aktywności fizycznej takiej jak bieganie czy jazda na rowerze. W edukacji warto wykorzystywać fiszki, których kinestetyk może dotknąć, co ułatwi mu naukę. W edukacji wczesnoszkolnej zaleca się wykorzystywanie modeliny, globusów i puzzli. Można także odgrywać scenki w czasie lekcji i zachęcać dzieci do udziału w grach. Kinestetyk lubi przeprowadzać eksperymenty i uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych i wycieczkach edukacyjnych. Warto zachęcać kinestetyka do przygotowywania samodzielnych projektów. W czasie nauki trzeba robić częste przerwy.