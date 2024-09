Teraz to książę William jest na celowniku fotoreporterów, odkąd księżna Kate zniknęła z życia publicznego, aby skupić się na leczeniu. Fani rodziny królewskiej już od jakiegoś czasu obserwowali zmiany w wyglądzie i zachowaniu przyszłego króla Wielkiej Brytanii, ale tego, co pokazał William podczas ostatniego publicznego wyjścia, nikt się nie spodziewał. Do tej pory tylko niepokorny Harry decydował się na taki krok. Czyżby książę William zdecydował się pójść w ślady brata?

Reklama

Książę William nagle pojawił się publicznie i zaskoczył metamorfozą

Ostatnie miesiące to wyjątkowo trudny czas dla rodziny królewskiej i wydaje się, że zła passa zaczęła się od śmierci królowej Elżbiety II. Niedługo potem okazało się, że król Karol III też jest poważnie chory, ale kiedy księżna Kate wyznała, że zmaga się z chorobą nowotworową — fani rodziny królewskiej byli zdruzgotani. Trudna sytuacja w monarchii ma wpływ na całą rodzinę królewską i również na księcia Williama, który musi być silny nie tylko dla Kate, ale i dla ich dzieci. Już od jakiegoś czasu widać, że w przyszłym królu zaszły spore zmiany. Książę William nie tylko schudł, ale też zdecydował się na zapuszczenie brody. Jeszcze niedawno taka zmiana była nie do pomyślenia i do tej pory na złamanie tej zasady zdecydował się tylko książę Harry. Teraz najwyraźniej po tak dużych zmianach w życiu na zmianę wyglądu postawił też książę William.

Cover Images/East News

Internauci w pełni zaakceptowali nowy wizerunek księcia Williama i wręcz twierdzą, że przyszły monarcha teraz wygląda jeszcze lepiej i jest coraz przystojniejszy. Komplementom nie ma końca:

On jest taki przystojny! Teraz rozumiem dlaczego Kasia się w nim zakochała

Świetnie wygląda z brodą

Ale przystojny...

Chris Jackson/Press Association/East News

Reklama

Też sądzicie, że książę William z brodą wygląda lepiej? Królowa Elżbieta II mogłaby nie do końca zaakceptować taki wygląd.