Filiżanka bulletproof coffee o poranku dodaje energii, zastępuje śniadanie i skutecznie hamuje łaknienie. Dodając spienione mleko kokosowe i cynamon uzyskamy pyszną odmianę – cappucino.

Właściwości kawy z olejem kokosowym

Olej kokosowy to tłuszcz roślinny, bogaty w kwasy tłuszczowe, witaminy B2, B6, E i C, kwas foliowy, wapń, potas, żelazo, magnez, fosfor, sód, cynk. Najzdrowszy jest ten świeży, tłoczony na zimno i nierafinowany. Zapobiega chorobom układu krążenia, poprawia poziom cholesterolu, obniża ryzyko chorób serca i cukrzycy, zawiera zwalczające wolne rodniki antyoksydanty, zapobiegające starzeniu się skóry, którą dodatkowo chronią one przed niekorzystnym oddziaływaniem słońca. Pozytywnie wpływa na ludzką odporność, działa antybakteryjnie i przeciwwirusowo. Wspomaga pracę układu pokarmowego i przyspiesza przemianę materii – budujące go trójglicerydy nie zostają zamienione w tkankę tłuszczową, tylko są użyte do produkcji energii, podkręcenia metabolizmu i budowy masy mięśniowej.

Jak zrobić buletproof coffee

Innowacyjny amerykański pomysł na poranną kawę z łyżeczką oleju kokosowego dotarł także do naszych realiów - na polskie blogi o zdrowym żywieniu i odchudzaniu. Inspirację zaczerpnięto od Tybetańczyków, którzy zamiast śniadania wypijają herbatę z dodatkiem masła z mleka jaków. Łaknienie zostaje zahamowane, a dawka energii wystarcza na parę godzin i następuje redukcja tkanki tłuszczowej (przyspieszona dodatkowo w przypadku rezygnacji z węglowodanów). Należy starannie wybrać kawę, ziarnistą, świeżo mieloną z ziaren 100% Arabiki, pozbawioną jakichkolwiek chemicznych dodatków. Zaparzamy ją, dodajemy łyżkę masła z mleka krów pastwiskowych i 2 łyżeczki oleju kokosowego. Miksujemy wszystko w blenderze do otrzymania jednolitej konsystencji. Można dodać do smaku odrobinę cynamonu lub kardamonu oraz mleko kokosowe, które spienia się i powstaje cappucino.