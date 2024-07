Jeśli cierpisz na niewydolność serca, może dokuczać Ci uporczywy kaszel. Kaszel od serca jest następstwem niewłaściwego działania serca, powodującego przekrwienie płuc. Doprowadza do tego m.in. tachykardia.

Reklama

Kaszel od serca pojawia się, gdy serce jest niewydolne

Kiedy serce nie działa prawidłowo, krew i tlen nie mają prawidłowego przepływu. W związku z tym tlen nie jest dostarczany w niezbędnej ilości do wszystkich tkanek i narządów, a krew w tych narządach zalega. Niewystarczająco natlenowana krew powoduje, że szybciej się męczymy, oblewa nas zimny pot i nerki nie pracują, jak powinny. Z kolei zaleganie krwi wywołuje przekrwienie narządów. Stąd bierze się kaszel, duszność czy obrzęk nóg i senność. Kaszlowi od serca często towarzyszy odpluwanie wodnisto-śluzowej cieczy. Jeśli jest on wynikiem obrzęku płuc, plwocina może mieć kolor różowy i pienistą konsystencję. Przewlekły, suchy kaszel dotyka ludzi zmagających się z różnymi postaciami niewydolności serca, w tym tachykardią i bradykardią. Doświadczają go także ci, u których stwierdzono znaczne zwężenie zastawki dwudzielnej.

Jak poradzić sobie z kaszlem od serca?

Kaszlu od serca nie leczy się objawowo, a przyczynowo. Nie pomoże zatem syrop przeciwkaszlowy, jedynym wyjściem jest skuteczne leczenie niewydolności serca. Jeśli przyjmujemy leki, najpierw trzeba wykluczyć, że to one są powodem kaszlu. Ten objaw mogą wywoływać ACE inhibitory, wówczas należy zmienić leczenie. Kardiolog dobierze dawkę do potrzeb chorego, tak by terapia była efektywna a jednocześnie by „sercowiec” nie cierpiał z powodu wielu skutków niepożądanych. Z niewydolnością serca walczy się różnymi specyfikami. Istotne jest przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych w odpowiednich dawkach. Dzięki nim krew jest rzadsza, a dopasowana dawka pozwala uniknąć krwotoku. W zapobieganiu napadów choroby wieńcowej stosuje się nitraty, które powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych i odciążają serce. Wspomniane już inhibitory obniżają ciśnienie, rozszerzając naczynia krwionośne.