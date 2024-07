Choroba niedokrwienna serca występuje, gdy mięsień sercowy jest niedotleniony i niedostatecznie ukrwiony. Objawy choroby wieńcowej to ból i duszność w klatce piersiowej. Ból może promieniować do ramion, a nawet szczęki lub pleców.

Choroba niedokrwienna serca to – jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – najczęstsza przyczyna zgonów w państwach zachodnich (zobacz badania).

Czym jest choroba niedokrwienna serca?

Choroba niedokrwienna serca to każdy stan, podczas którego mięsień sercowy jest niedostatecznie ukrwiony. Do prawidłowego przepływu krwi w sercu niezbędny jest tlen. Jest on transportowany właśnie z krwią, przez naczynia wieńcowe. Zmiany w naczyniach wieńcowych mogą skutkować zmniejszeniem ilości tlenu dostarczanego do mięśnia sercowego.

Długotrwałe i przewlekłe niedotlenienie serca oraz niedostateczne zaopatrzenie go w substancje odżywcze może skutkować rozwinięciem się choroby wieńcowej (inaczej choroby niedokrwiennej serca). Następstwem choroby niedokrwiennej może być zawał serca. Przy zawale, z powodu niedotlenienia, komórki mięśnia sercowego obumierają.

Najważniejsze objawy choroby niedokrwiennej serca

Choroba niedokrwienna serca może być sygnalizowana:

dusznością,

bólem w klatce piersiowej, szczególnie pojawiającym się podczas stresu bądź wysiłku,

pojawieniem się zawrotów głowy, omdleniami lub stanem poprzedzającym omdlenie,

uczuciem przewlekłego osłabienia i zmęczenia,

trudnym do zniesienia, tzw. skrajnym, zmęczeniem pojawiającym się w czasie ćwiczeń,

wymiotami i nudnościami,

obrzękiem stóp,

bólem w ramieniu lub barku,

bólem szczęki bądź pleców – najczęściej u kobiet.

Przeszywający ból w klatce piersiowej jest odczuwalny w okolicy mostka. Może promieniować do barków i ramion, a nawet palców. Ból jest dławiący, odczuwany jako ucisk. Czasami nasila się po obfitym posiłku lub kiedy jest zimno.

Choroba niedokrwienna serca: przewlekła i ostra postać choroby

Występują dwie postacie choroby wieńcowej: przewlekła i ostra. Objawy przewlekłej choroby niedokrwiennej pojawiają się podczas długiego lub intensywnego wysiłku fizycznego. Nitrogliceryna podawana pod język niweluje te symptomy po kilku minutach. Duszność i ból związane z chorobą wieńcową mijają także, kiedy przerwiemy wysiłek i odpoczniemy chwilę.

Ostra postać choroby niedokrwiennej serca obejmuje objawy pojawiające się w nocy, w trakcie odpoczynku i przy niewielkim wysiłku, np. podniesieniu torby z zakupami. W postaci ostrej ból trwa dłużej niż w przypadku przewlekłej fazy choroby wieńcowej.

Klasyfikacja objawów choroby niedokrwiennej serca – jak zaawansowana jest choroba?

Canadian Society od Cardiology opublikował klasyfikację CCS objawów choroby niedokrwiennej serca, która wskazuje na zaawansowanie choroby.

Klasa I CCS to objawy choroby wieńcowej pojawiające się jedynie w czasie intensywnego bądź długiego wysiłku.

Klasa II CCS to bóle występujące przy szybkim wchodzeniu po schodach, po obfitym posiłku lub w zimne dni. Objawy chorobowe pojawiają się np. po wejściu po schodach na pierwsze piętro bądź po przejściu 200 metrów.

Klasa III CCS to objawy choroby niedokrwiennej, utrudniające funkcjonowanie, które pojawiają się po wejściu na parter lub wolnym wejściu na pierwsze piętro.

Klasa IV CCS obejmuje bóle i duszności w klatce piersiowej, występujące w spoczynku, np. w nocy i po niewielkim wysiłku.