Ostatnie dni w życiu Izy ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie należały do najłatwiejszych. Uczestniczka show musiała stawić czoła pewnym problemom i choć wydawało się, że wszystko wróci na właściwe tory, to jednak stało się to, czego obawiała się najbardziej. Iza jest pogrążona w głębokiej żałobie.

Reklama

Dramat u Izy ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Iza Juszczak wzięła udział w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w którym poznała Kamila Węgrzyna. Para postanowiła pozostać w małżeństwie, ale z czasem ich drogi i tak się rozeszły. Uczestniczka show odnalazła miłość poza kamerami i nie ukrywała tego, że jest szczęśliwa. Niestety w życiu kobiety znów pojawiły się czarne chmury. Jakiś czas temu Iza ze "Ślubu" przechodziła ciężkie chwile, o których opowiadała na swoim Instagramie. Teraz stało się to, czego obawiała się najbardziej.

Mat. prasowe

Na swoim Instagramie Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformowała, że zmaga się z problemami zdrowotnymi swojego pieska Lukasa. Niestety nie udało się uratować czworonoga i pomimo regularnych wizyt u weterynarza ukochany przyjaciel uczestniczki show zmarł.

2.03.2010 - 24.07.2024 11:30 Lukas. Odszedłeś tak szybko… Byłeś więcej niż psem - byłeś moim wiernym towarzyszem, przyjacielem i członkiem rodziny. Byłeś moim oczkiem w głowie, całym światem. Serce moje dziś rozpadło się na milion drobnych kawałków. Twoje miejsce w domu zawsze będzie puste ale w mym sercu zostaniesz na zawsze…Dziękuję Ci za te wspaniałe 14 lat! za Twoje szczekanie za, witanie mnie z merdającym ogonem, za całusy i troskę bez pytania, za Twoje głupie wybryk i za leżenie obok mnie, za zimny, mokry nos, za akceptowanie mnie, za adoptowanie mnie, za Twoją cierpliwość, za pozwolenie mi na bycie częścią Twojego życia. Kocham Cię- Twój człowiek — napisała Iza.

Internauci są mocno poruszeni wpisem Izy i łączą się z nią w bólu. Uczestniczka show otrzymała wiele słów wsparcia.

Pies może złamać człowiekowi serce tylko raz - gdy jego własne przestanie bić...

Ojej. Bardzo mi przykro. Miał najpiękniejsze psie życie z Tobą a teraz masz czworonożnego anioła

Jejku szok, jeszcze wczoraj oglądałam was jak mówiłaś, że jest lepiej, razem został przy tobie w dniu urodzin. Teraz zasnął szczęśliwy, że miał taką miłość — piszą internauci.

My również dołączamy się do tych słów i życzymy Izabeli dużo siły!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nagle to ogłosiła: "Moje serce płacze"