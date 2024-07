Puchnące łydki czy obrzmiałe kostki to nieprzyjemna i nieestetyczna dolegliwość. Na szczęście jest kilka domowych sposobów, dzięki którym szybko i tanio pozbędziemy się dokuczliwych efektów „ciężkich nóg”.

Domowe sposoby na spuchnięte nogi: zioła, olejki, moczenie

Napar z liści brzozy to skuteczny sposób na opuchnięte nogi. Musi to być konkretny rodzaj brzozy: brzoza omszona lub brzoza brodawkowata. Zioła przygotowujemy w następujący sposób: 1 łyżkę suszu zalewamy szklaną wody i gotujemy 15 minut na wolnym ogniu. Przecedzony napar pijemy 2-3 razy w tygodniu.

Kąpiel w ziołach to również rozwiązanie stosowane w obrzękach nóg. W tym celu wykorzystujemy lecznicze właściwości nagietka, który jest stosowany w leczeniu żylaków i uszkodzeń skóry. Napar przygotowujemy tak samo jak powyżej, po czym wlewamy go do miski z 2 litrami zimnej wody. Nogi moczymy około 20 minut, ruszając palcami i masując je, dzięki czemu rozruszamy obolałe mięśnie i żyły.

Sok z cytryny lub olejki na spuchnięte nogi

Kąpiel stóp w wodzie z dodatkiem soku z całej cytryny równie dobrze likwiduje opuchliznę nóg. Sok z cytryny obkurcza naczynia krwionośne i działa odświeżająco. Podniesienie nóg do góry pod kątem 45 stopni to najszybsza i najskuteczniejsza metoda na pozbycie się opuchlizny. Należy przy tym dodatkowo ruszać palcami. Moczenie nóg na przemian w ciepłej i chłodnej wodzie, wytarcie ich do sucha i wysmarowanie rozcieńczonym olejkiem eukaliptusowego przyniesie ulgę zmęczonym i opuchniętym kostkom i łydkom. Olejki świetnie nadają się również do aromatycznej odprężającej kąpieli stóp. Do miski z ciepłą wodą dodajemy kilka kropel olejku do wyboru: lawendowego, który uspokoi lub olejku z drzewa herbacianego wykazującego silne działanie przeciwgrzybicze i antybakteryjne lub olejku rozmarynowego, jałowcowego lub z geranium, mających właściwości przeciwbólowe.

Domowe sposoby na spuchnięte nogi: masaże stóp i okłady z kapusty i ziemniaków

Masaże solą gruboziarnistą stosuje się na schłodzone zimną kąpielą nogi. Na dłoń wysypujemy łyżkę soli i masujemy nogi (około 10 min.) okrężnymi ruchami zaczynając od stóp i idąc ku górze, aż do ud. Dla ułatwienia czynności można do soli dodać 2-3 krople olejku naturalnego. Kilka kostek lodu włożonych do woreczka i przykładanych do nóg przez szmatkę również ukoi ból i szybko usunie opuchliznę. Można też wykonać orzeźwiający masaż kostkami lodu. Doskonały masaż dla stóp to chodzenie boso najlepiej po drobnych kamykach, żwirze lub gęstej trawie. Jeżeli nie mamy takiej możliwości warto wymasować stopy i łydki opuszkami palców albo użyć domowego masażera np. drewnianych rolek do masażu. Aby masaże były skuteczne dobrze jest wykonywać je regularnie. Działanie ściągające opuchliznę wykazują też ziemniaki i kapusta. Średniej wielkości liść kapusty rozbijamy – najlepiej tłuczkiem do mięsa i przykładamy w miejscu, gdzie obrzęk jest największy. Możemy owinąć nogę lekko bandażem, aby kapusta się trzymała. Dobrze jest nosić taki opatrunek do czasu aż sok z kapusty nie wyschnie – jeżeli liść jest suchy a opuchlizna nadal się utrzymuje, zastępujemy go świeżym. Gotowane tłuczone ziemniaki po wystudzeniu przykładamy tak samo jak kapustę. Z tak wykonanymi okładami można spać, pamiętając, aby nogi były uniesione np. na poduszce.

Jeżeli obrzęki nóg utrzymują się długo i mimo podjętych działań sytuacja nie ulega poprawie niezbędna jest wizyta u lekarza w celu ustalenia przyczyny tej dokuczliwej dolegliwości.