Robert Karaś opublikował na Instagramie piękne zdjęcie z synem i dodał post, w którym zabrał głos w sprawie stanu zdrowia Agnieszki Włodarczyk. Okazuje się, że ze względu na problemy zdrowotne aktorka trafiła do szpitala. Sportowiec zdradził, że jego żona przechodzi serię badań.

W miniony weekend Agnieszka Włodarczyk przekazała niepokojące wieści dotyczące zdrowia. Gwiazda zdradziła wówczas, że ma "brzuchowe dolegliwości", a lekarze nie są w stanie wykryć ich przyczyny. Agnieszka Włodarczyk zapowiedziała, że będzie musiała zgłosić się do szpitala, gdzie przejdzie badania. Teraz głos w sprawie stanu zdrowia aktorki zabrał jej mąż. Robert Karaś zareagował na pytania od zaniepokojonych internautów.

Robert Karaś nie ukrywa, że on i jego synek już tęsknią za Agnieszką Włodarczyk. Co ciekawe, mąż aktorki ujawnił, że wkrótce całą rodziną wyjeżdżają na rok z Polski.

Wyjeżdżamy na prawie rok, więc chcemy jak najlepiej zadbać o jej zdrowie. W domu jest smutno bez niej, bardzo brakuje nam mamy. Poza wyścigami w Meksyku i Brazylii, to nasza najdłuższa rozłąka. W czwartek będziemy wiedzieć więcej i Was poinformujemy. Lekarze mówią, że wszystko będzie dobrze, a to najważniejsze.

Robert Karaś podczas relacji na InstaStories wytłumaczył, dlaczego całą rodziną wyjeżdżają z Polski.

Po ostatnim poście dużo zamieszania dlaczego na tak długo jedziemy i gdzie jedziemy. Więc wyjeżdżamy do Bahrajnu i do Dubaju, będziemy tu i tu. Tam mam najlepsze możliwości treningowe i najlepsze możliwości do wyzwania bo większość pewnie z was wie, że 1 listopada ruszam z wyzwaniem 150 Ironmanów dzień po dniu i tam mam zapewnione wszystko, chcę się tam przygotowywać i tam zrobić ten challenge (wyzwanie przyp. red.)

mówił Robert Karaś.