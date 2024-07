Wpływ na nawyk nocnego podjadania może mieć zarówno sposób odżywiania się w ciągu dnia, jak i stres, dlatego dobrze zaplanowany jadłospis i relaksacja mogą pomóc.

Nocne podjadanie to problem wielu osób. Nie tylko niekorzystnie wpływa na sylwetkę, ale również zaburza rytm snu, co powoduje, że jest bardzo uciążliwym nawykiem.

Regularne posiłki w ciągu dnia

Pierwsza zmiana w nawykach żywieniowych osób, które podjadają w nocy powinna dotyczyć posiłków w ciągu dnia. Jeśli będą one urozmaicone i regularne – pięć do sześciu posiłków co około 3 godziny, organizm otrzyma w ciągu dnia niezbędną porcję energii i wartości odżywczych. Na nocne podjadanie może mieć wpływ brak właściwego, wartościowego śniadania – ten posiłek nie tylko pozwala na „obudzenie” metabolizmu, ale wpływa też na całodzienne funkcjonowanie. Zatem pierwszym krokiem powinno być zadbanie o pożywne śniadanie i przestrzeganie pory kolejnych posiłków. W ciągu dnia trzy posiłki powinny być obfite i dostarczać organizmowi porcji energii. Ostatni posiłek można zjeść około trzech godzin przed planowanym zaśnięciem i powinien on być bogaty w białko. Zatem nie trzeba obawiać się kolacji złożonej na przykład z kurczaka.

Zaopatrzenie się w zdrowe, nieprzetworzone produkty

Okazja czyni złodzieja i podobnie może być z nocnym podjadaniem. Łatwo dostępne smakołyki i przekąski są kuszące, można szybko po nie sięgnąć i ulec pokusie podjadania. Dlatego osoby, które mają problem z nocnym podjadaniem nie powinny przechowywać w domu zapasów tego typu niezdrowych produktów. Jeśli nie znajdzie się pod ręką nic łatwego do zjedzenia istnieje większe prawdopodobieństwo, że kilka łyków wody mineralnej wystarczy, by zaspokoić potrzebę sięgnięcia po przekąskę. A jeśli nie wystarczy woda, to chrupiąca marchewka będzie pochłonięta nocą z mniejszą szkodą dla zdrowia, niż wysokoprzetworzony, pełen cukru batonik.

Zadbanie o relaks i zniwelowanie skutków stresu

Nocne podjadanie może wiązać się również z nieumiejętnym radzeniem sobie ze stresem. W tej sytuacji jest (złudną) metodą na ukojenie nerwów lub oderwaniem uwagi od bieżących problemów. Dlatego przed snem dobrze zadbać o wyciszenie i relaksację, aby napięcie i stres odczuwalne również w ciele, nocą nie domagały się ukojenia.

Jeśli problem nocnego podjadania się nasila, dobrze zgłosić się po poradę do specjalisty – dietetyka, a jeśli jego wskazówki nadal nie pomogą w pozbyciu się złego nawyku, wówczas można skierować się po poradę psychologiczną.