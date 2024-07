Jedwab jest produkowany z przędzy jedwabników morwowych lub dzikich. Ubrania wykonane z tej tkaniny są odporne na rozciąganie i zatrzymują ciepło. Ważne, aby po praniu nie wyżymać materiału i nie suszyć go na słońcu.

Jedwab to materiał znany od ponad 5 tysięcy lat. Początkowo był produkowany w Chinach, a obecnie plantacje jedwabiu znajdują się także w Japonii i Europie. Jednak Chiny nadal pozostają głównym producentem jedwabiu na świecie.

Rodzaje jedwabiu

Jedwab jest tkaniną pochodzenia zwierzęcego - pozyskuje się go z oprzędów gąsienic jedwabnika hodowlanego – morwowego, oraz z oprzędów gąsienic jedwabnika dzikiego – dębowego. Do produkcji ubrań wykorzystuje się dwa rodzaje jedwabiu. Jeden z nich to jedwab naturalny, który powstaje z włókien jedwabnika morwowego lub hodowlanego. Jedwabne nici są bardzo wytrzymałe, a jednocześnie niezwykle cienkie – dzięki temu utkany z nich materiał jest bardzo mocny, przepuszcza tylko niewielką ilość powietrza i nie nasiąka wodą. Jedwab morwowy jest cieńszy, gładki i delikatny w dotyku. Jego włókna są bardziej elastyczne i dłuższe niż materiału z przędzy dzikich jedwabników. Nici morwowe lepiej wchłaniają wilgoć. Mają też większą odporność na działalność promieniowania UV. Z kolei tkanina wykonana z włókien jedwabnika dębowego ma mniejszy połysk niż jedwab morwowy. Jest od nich jednak grubsze. Drugi rodzaj tego szlachetnego materiału to jedwab wiskozowy, tzw. sztuczny jedwab. Wytwarza się go z celulozy. Jest kilkakrotnie tańszy niż naturalna odmiana tkaniny. Łatwiej go też pielęgnować, m.in. prać.

Zalety jedwabiu

Jedwab ma wiele zalet, m.in.:

dużą odporność na rozciąganie – tkanina jest bardziej elastyczna, kiedy jest mokra, dlatego należy się z nią delikatnie obchodzić i nie wyżymać po praniu, zamiast tego, lepiej ją zawinąć i odcisnąć, np. w czysty materiał;

wysoką higroskopijność – jedwab wchłania nawet 30% pary wodnej;

sprężystość – jest odporny na gniecenie (szczególnie jedwab naturalny);

dużą odporność na pleśń i roztocza;

delikatność – jedwab to materiał, który nie podrażnia skóry i praktycznie nie uczula, dlatego warto kupować wyprodukowane z niego ubrania alergikom;

bardzo dobre zatrzymywanie ciepła – apaszka z jedwabiu będzie chronić przed zimnym powietrzem prawie tak mocno jak ta wykonana z wełny;

nie jest łatwopalny.

Delikatność jedwabnych ubrań – co warto wiedzieć?

Jedwab oprócz wielu zalet może być nieco kłopotliwy w pielęgnacji oraz użytkowaniu. Najlepiej jest czyścić go chemicznie. Materiał jest bardzo wrażliwy na działanie promieni słonecznych, dlatego lepiej nie suszyć go na słońcu. Tkaniny wykonane z jedwabiu tracą też swój naturalny kolor i blakną. Materiał wykazuje niewielką odporność na kontakt z molami. Jedwab, który jest przechowywany przez długi czas bez używania go, żółknie i staje się mniej wytrzymały.