Sztuczny jedwab jest doskonałym zastępnikiem jedwabiu naturalnego. Sztuczny jedwab jest miękki i delikatny, bardzo trudno na pierwszy rzut oka odróżnić go od naturalnego.

Sztuczny jedwab – co to jest i z czego się go produkuje?

W odróżnieniu od włókien naturalnych, sztuczny jedwab pozyskiwany jest nie z przędzy jedwabników a z celulozy drzewnej. Sztuczny jedwab jest dostępny w kilku rodzajach, a ich nazwy pochodzą od sposobu w jaki pozyskiwane jest włókno. Dlatego też jest: jedwab octanowy, miedziowy, wiskozowy oraz kolodionowy. Najbardziej popularny jest jedwab wiskozowy i to z niego najczęściej wytwarzane są apaszki, krawaty czy sukienki.

Odróżnienie jedwabiu naturalnego od sztucznego jest możliwe dzięki próbie ogniowej. Sztuczny spłonie do spopielenia, naturalny jedynie zajmie się, ale po wyjęciu z ognia płomień szybko zgaśnie. Sztuczny jedwab doskonale układa się na ciele, mimo że nie jest tak sprężysty jak jedwab naturalny. Jest miękki i łatwo poddaje się barwieniu.

Sztuczny jedwab – pranie ręczne, czy w pralce - jak prać tkaniny ze sztucznego jedwabiu?

Sztuczny jedwab jest znacznie łatwiejszy w utrzymaniu w czystości, ponieważ nie jest tak delikatny jak jego organiczny pierwowzór. Tkaniny z niego wykonane możemy prać w pralce z użyciem standardowych detergentów do delikatnych tkanin przestrzegając instrukcji na metce. Pamiętajmy, że temperatura prania tkaniny podana przez producenta jest zawsze najwyższą temperaturą w jakiej można prać, bez obaw o uszkodzenie włókien. Dlatego też zawsze – pod warunkiem, że nie są bardzo zabrudzone – tkaniny można, a nawet należy, prać w temperaturach niższych. Sztuczny jedwab łatwo się prasuje, ponieważ nie wymaga wcześniejszego namaczania, ani nastawiania żelazka na najwyższe temperatury. Ubrania wykonane ze sztucznego jedwabiu – w szczególności sukienki – należy prać przestrzegając zaleceń umieszczonych na metce. Często zdarza się, że tego typu odzież trzeba prać na sucho – czyli w pralniach chemicznych.

Jak odróżnić sztuczny jedwab od naturalnego?

Bardzo często zdarza się, że zarówno jedwab naturalny jak i sztuczny bywają określane słowem „silk”. Z uwagi na to, że trudno odróżnić jeden od drugiego, kupujemy sztuczny jedwab w cenie naturalnego, kierując się jedynie napisem na metce – 100% silk oraz wysoką ceną. Najlepsza metoda na odróżnienie jedwabiu sztucznego od naturalnego to próba ogniowa. W tym celu trzeba wyciągnąć delikatnie jedną nitkę z materiału i podpalić. Jeżeli będzie się żarzyć wydzielając zapach palonych włosów, oznacza to, że jest to tkanina naturalna. Jednak tego typu eksperyment może być trudny do przeprowadzenia w sklepie, dlatego lepiej wykorzystać bardziej bezpieczną metodę. Naturalny jedwab przy pocieraniu skrzypi jak śnieg w mroźny dzień, jego powierzchnia nie jest idealnie gładka, czasem zdarzają się na niej grudki wynikające ze sposobu produkcji.