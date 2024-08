Emocjonujący mecz Polska-USA już za nami. Biało-czerwona drużyna pokazała klasę i wykazała się ogromną determinacją, tym samym awansując do wielkiego finału Igrzysk Olimpijskich. Czujni widzowie wyłapali jednak pewną wpadkę, do której doszło podczas komentowania meczu w studio jednej ze stacji! Co się wydarzyło?

Komentatorzy meczu Polska-USA zapomnieli, że są na wizji

7 sierpnia, podczas meczu siatkarskiego Polski z USA w Paryżu emocje sięgnęły niemal zenitu. Kibice biało-czerwonych ostatecznie mieli ogromne powody do radości, bo nasza reprezentacja awansowała do finału Igrzysk Olimpijskich! Choć podczas meczu doszło do bolesnej kontuzji, gorąca atmosfera udzieliła się również komentatorom, którzy ... zaliczyli wpadkę!

Podczas transmisji meczu w Eurosport, jeden z komentatorów - Wojciech Drzyzga - zwrócił się do siedzącego obok kolegi. Gołym okiem było widać, że towarzyszyły mu naprawdę silne emocje, bo zapragnął ostudzić je ... wysokoprocentowym trunkiem:

Ja już nie mam siły, przynieś alkohol na stanowisko - powiedział komentator Wojciech Drzyzga do kolegi.

Mimo tej niezręczności, która mogła zostać uznana za żart wyrażający ogromne emocje komentatorów, fani siatkówki jednoznacznie ocenili ogromny sukces Polaków podczas meczu, a sieć dosłownie zalała fala gratulacji i komplementów dla polskich zawodników:

Wrócić po takim 3 secie to nie lada wyzwanie

Przeżyłem zawał 5 razy i nadal żyje! Bohaterowie Narodowi

Ten mecz tylko pokazuje, że walczyć należy zawsze

Absolutny dowód, żeby się nie poddawać i wierzyć, a w tych chłopaków wierzyć trzeba ZAWSZE. Mamy szczęście, że żyjemy w tym czasie

My również jesteśmy pod wrażeniem sukcesu Polaków - przypomnijmy, że to niejedyne zwycięstwo naszych rodaków: zaledwie kilka godzin przed meczem w siatkówkę, dwie reprezentantki naszego kraju - Aleksandra Mirosław i Aleksandra Kałucka zdobyły odpowiednio złoto i brąz.

Spodziewaliście się? Raz jeszcze gratulujemy wszystkim zawodnikom i zawodniczkom!

