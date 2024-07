Objawy świńskiej grypy są podobne do początków przebiegu grypy sezonowej – występuje wysoka gorączka, dreszcze, osłabienie, bóle głowy i okolic ucha, brak apetytu, kaszel, nudności, wymioty, biegunka, uczucie przemęczenie, bóle mięśni, stawów, dezorientacja, a nawet utrata przytomności.

W roku 2009 wirus A/H1N1 wywołujący świńską grypę (zwaną także meksykańską), spowodował ogólnoświatową pandemię. W ciągu pół roku zmarło prawie 7300 osób, w tym 550 na terenie Europy.

Jak się można zarazić świńską grypą i jak zapobiegać chorobie

Zakażenia świńską grypą nie wywołuje jedzenie zakażonego mięsa wieprzowego. Profilaktyka dla zarażeń wirusem A/H1N1, wywołującym świńską grypę, to przestrzeganie higieny, zwłaszcza w okresie obniżonej odporności w trakcie jesieni i zimy. Należy ograniczyć kontakty z osobami chorymi na grypę lub używać maseczek ochronnych, regularnie odkażać klawiaturę, myszkę, biurko chusteczkami odkażającymi oraz wietrzyć pomieszczenia. Ważna jest dbałość o czystość rąk, używanie jedynie jednorazowych chusteczek higienicznych i natychmiastowe wyrzucanie ich do toalety. Warto ograniczyć wyjazdy do krajów wysokiego ryzyka.

Objawy świńskiej grypy: jak rozpoznać chorobę

Objawy wszystkich rodzajów grypy są podobne. Po zarażeniu wirusem wywołującym świńską grypę pojawiają się następujące objawy:

wysoka gorączka,

dreszcze,

bóle głowy,

brak apetytu,

ból gardła,

suchy kaszel,

bóle mięśni, kości, stawów,

bóle okolicy uszu,

apatia, uczucie wyczerpania, ogólnego rozbicia,

katar,

nudności,

wymioty, biegunka,

sztywność mięśni, dezorientacja, utrata przytomności (w skrajnych przypadkach).

Zagrożenie życia występuje u dzieci, osób starszych, w przebiegu niektórych chorób immunologicznych (zespół Downa, białaczka, rak szpiku).

Leczenie świńskiej grypy

Po stwierdzeniu wystąpienia objawów grypy, które samoistnie nie ustępują po 3-4 dniach , lekarz upewnia się, czy chory mógł mieć kontakt z wirusem grypy meksykańskiej. Zleca wykonanie testu na zarażenie wirusem A/H1N1. W przypadku pozytywnego wyniku podejmuje leczenie antywirusowe preparatami takimi jak Relenza czy Tamiflu, które łagodzą przebieg choroby.

Czy istnieje szczepionka na świńską grypę

Parlament Europejski zatwierdził szczepionkę modelową do masowego użycia w szczególnych wypadkach, „Focetrię”. Corocznie, w odpowiedzi na mutację wirusa H1N1, do szczepionki dodawane są najskuteczniejsze antygeny. Przyjęcie „Focetrii” nie eliminuje całkowicie ryzyka zachorowania na świńską grypę, ale dwukrotne wykonanie szczepienia znacząco obniża ryzyko zapadnięcia na chorobę i wykształca pewien rodzaj odporności. Na rynku dostępnych jest coraz więcej dopuszczonych do użytku szczepionek przeciw grypie sezonowej, a także pandemicznej A/H1N1. Leki dostępne na receptę (jak przeciwwirusowe i powstrzymujące replikację białka M2) nie są zbyt skuteczne.

