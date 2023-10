Jesień to czas, w którym znacznie łatwiej zachorować. Zmienna pogoda i brak słońca sprawiają, że nasz organizm musi przystosować się do nowych warunków, jest osłabiony i znacznie szybciej łapie wszelkie infekcje. By wypracować odporność, powinniśmy skupić się na kilku ważnych aspektach: zdrowej diecie, odpowiedniej dawce aktywności oraz pamiętać o regeneracji i odpoczynku.

Zbilansowana jesienna dieta

Adobe Stock

Prawidłowy i zdrowy jadłospis to podstawa dobrze funkcjonującego organizmu. Produkty, które zjadamy, zapewniają nam energię i odżywiają ciało. Szczególnie w okresach osłabionej odporności, takich jak jesień, warto dokładnie przyjrzeć się swojej diecie. Czy znajduje się w niej wystarczająco dużo witamin, minerałów i zdrowych węglowodanów, dających energię do działania? Najcenniejsza wskazówka dotycząca jesiennej diety to urozmaicenie. Warto pamiętać, by wybierać pełnowartościowe posiłki, w których znajduje się odpowiednia ilość makroskładników. Kasze, ryż, pieczywo graham, a także białko jaja kurzego czy chude mięso to sprzymierzeńcy odporności i dobrego samopoczucia. W okresie jesiennym warto również częściej sięgać po tłuszcze z grupy omega-3, znajdujące się w rybach oraz olejach: lnianym i rzepakowym. Czego unikać? Przetworzonej żywności, która zawiera dużo cukru. Osłabia on procesy odbudowy flory bakteryjnej w jelitach.

Aktywność fizyczna

Adobe Stock

Ruch wspiera odporność organizmu, pomaga utrzymać odpowiedni poziom tkanki tłuszczowej i ma również zbawienny wpływ na samopoczucie, które często ulega obniżeniu w okresie jesienno-zimowym. Jaka aktywność fizyczna będzie najlepsza? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wybierzmy taki rodzaj sportu, który odpowiada naszym upodobaniom. Już codzienne, długie spacery wesprą funkcjonowanie organizmu, dodając energii i poprawiając odporność. Warto zacząć od małych kroków, jeśli wcześniej nie mieliśmy do czynienia ze sportem. Dobrym rozwiązaniem będzie również aktywność wykonywana w pomieszczeniach: zajęcia grupowe na siłowni lub basen. Jesień i zima to również czas na spróbowanie swoich sił na łyżwach lub nartach – nowe hobby z pewnością poprawi humor i zadba o twoje ciało.

Zasłużony odpoczynek

Dbanie o odporność i zdrowie nie powinno kojarzyć się z przymusem i ciągłym pędem. Starajmy się, by codzienne działania były przyjemne oraz służyły ciału i duszy. Nie należy również zapominać o odpoczynku. To właśnie czas regeneracji ma wielkie znaczenie w procesie budowania odporności i zdrowia. Sen to oczywiście pierwszy i niezbędny element zdrowego uzupełniania energii, lecz warto również pamiętać, że na regenerację ciała składa się też spokój ducha. Odpręża cię spacerowanie? A może lubisz majsterkować lub usiąść w kawiarni i poczytać książkę? Wybierz taki sposób odpoczynku, który w pełni pozwoli ci na oderwanie się od rzeczywistości, choćby na kilkanaście minut w ciągu dnia.

Co jeszcze może pomóc w uniknięciu infekcji?

Mat. prasowe

Zakażenia górnych dróg oddechowych, bo to właśnie z nimi najczęściej mamy do czynienia jesienią i zimą, wywoływane są przez wirusy, które wnikają do organizmu przez usta i nos. Codzienne kontakty z ludźmi sprawiają, że trudno ich całkowicie uniknąć, lecz można zminimalizować ryzyko zarażenia. Pomoże w tym wyrób medyczny Bloxin. Dzięki zawartości trzech substancji, których działanie zostało potwierdzone w badaniach klinicznych, takich jak: jota-karagen, ektoina, kwas hialuronowy, Bloxin tworzy na błonie śluzowej warstwę ochronną, która wspomaga jej naturalną barierowość, stanowiąc mechaniczną barierę przed wnikaniem i namnażaniem się wirusów grypy typu B i C oraz koronawirusów w organizmie.

Bloxin występuje w dwóch wariantach: żelu do nosa oraz żelu stosowanego w jamie ustnej. Dzięki wygodnej formie sprayu preparat można zabrać ze sobą wszędzie i mieć zawsze pod ręką, kiedy potrzebujemy dodatkowej ochrony. Bloxin ma zastosowanie prewencyjne na szerokie spektrum wirusów powodujących infekcje górnych dróg oddechowych, tj. wirusy grypy typu B i C oraz koronawirusów, mogących powodować grypę i przeziębienie, sprawdzi się więc jako uniwersalna pomoc. Co ważne, Bloxin można stosować już powyżej pierwszego roku życia, więc jest to produkt dla całej rodziny.

Jesień i zima nie powinny nas ograniczać. By w pełni cieszyć się aktywnością i zdrowiem, warto zapobiegać infekcjom, stosując profilaktyczne rozwiązania.

