Ostatni czas nie jest dla członków brytyjskiej rodziny królewskiej zbyt łaskawy, bowiem w bardzo krótkim czasie dowiedzieliśmy się o poważnej chorobie aż dwóch osób. Świat szczególnie przejął się losem księżnej Kate, która do tej pory nie wróciła w pełni do swoich obowiązków. Teraz okazało się, że żona księcia Williama ma powody do radości!

Od kilku miesięcy świat jeszcze bardziej przygląda się brytyjskiej rodzinie królewskiej, w której aż dwie osoby walczą z nowotworem. Najpierw dowiedzieliśmy się o chorobie samego króla Karola III, a krótko potem o problemach zdrowotnych Kate Middleton. W jej przypadku nowotwór odkryto zupełnym przypadkiem, po przeprowadzeniu planowanej operacji brzucha.

Informacje o jej stanie zdrowia wywołały ogromne emocje, m.in. dlatego, iż pojawiły się plotki, jakoby księżna została zmuszona do ujawnienia choroby. Jak natomiast obecnie wiadomo, żona Williama została poddana chemioterapii i z dala od mediów walczy o swoje zdrowie. Tymczasem dotarły do nas kolejne, tym razem bez dwóch zdań radosne informacje!

Brat księżnej, James Middleton, udzielił wywiadu dla "The Tatler", gdzie otworzył się na temat depresji, z którą zmagał się od dawna. Choroba zupełnie zawładnęła jego życiem i, jak przyznał, nie był w stanie nawet pracować, czy chociażby wyjść z łóżka.