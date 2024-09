Mikołaj Roznerski zaskoczył wyznaniem na temat swojego syna. Gwiazdor "M jak miłość" rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym, ale teraz zareagował na pytanie o dziecko i wyjawił, że Antoni zamiast na religię uczęszcza na etykę. Dlaczego? Aktor przed kamerą zabrał głos w tej sprawie.

Mikołaj Roznerski już od wielu lat występuje w "M jak miłość". Dzięki roli w serialowym hicie aktor zdobył ogromną popularność i sympatię widzów. Prywatnie przystojniak z "M jak miłość" już od trzynastu lat spełnia się w roli taty. Aktor ma syna, który jest owocem jego związku z Martą Juras. Gwiazdor rzadko publikuje w sieci prywatne kadry, ale jakiś czas temu zrobił wyjątek- Mikołaj Roznerski pokazał syna w dniu jego urodzin. Dziś Antoni jest już nastolatkiem i podobnie jak jego rówieśnicy dziś rozpoczął nowy rok szkolny. Show News zapytał ostatnio Mikołaja Roznerskiego o przygotowania do powrotu do nauki, a przy okazji pojawił się temat religii w szkole.

Mikołaj Roznerski przed kamerą zareagował na pytanie, co sądzi o kontrowersjach, które wywołują lekcje religii w szkołach.

Aktor nie ukrywał, że jego syn nie uczęszcza na lekcje religii. Dlaczego?

Mój synek uczęszcza na lekcje etyki, bo teraz w szkołach do wyboru jest albo religia albo etyka. To jest wybór mój, jego mamy i też jego samego, bo w jakiś sposób do niczego go nie przymuszaliśmy

zdradził dla shownews.pl