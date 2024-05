14. sezon "Tańca z Gwiazdami" już za nami. "Kryształową Kulę" zdobyli Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, którzy zachwycili zarówno jury jak i swoich fanów. Sezon był na bardzo wysokim poziomie, co zdecydowanie podniosło poprzeczkę na kolejne sezony tanecznego show.

Ledwie zakończył się 14. sezon "Tańca z Gwiazdami", a Edward Miszczak z tyłu głowy już myśli o nowym sezonie tanecznego show. Jak donosi Plotek.pl, dyrektor bardzo by chciał, aby w następnej edycji programu wystąpiła kolejna aktorka z serialu "Przyjaciółki". Nic dziwnego skoro to właśnie Anita Sokołowska porwała wszystkich w wir tańca i wygrała ostatni sezon "TzG".

Jak się okazuje, Sokołowska wielokrotnie zapraszana była do programu, lecz odmawiała udziału. Po wielu próbach udało się namówić aktorkę "Przyjaciółek" do tańca w programie emitowanym na Polsacie. Tym razem Miszczak na parkiecie show chciałby zobaczyć aktorkę Magdalenę Stużyńską. Według informacji, jakie zdobył Plotek.pl na ostatnim spotkaniu w sprawie kolejnego sezonu "TzG" rzekomo mówił, że w kolejnym sezonie za wszelką ceną trzeba ściągnąć Stużyńską. To już ostatnia aktorka z tytułowych "Przyjaciółek", która nie pokazała jeszcze swoich umiejętności tanecznym w "Tańcu z Gwiazdami".

Widzowie Polsatu kochają 'Przyjaciółki'. Przykład Anity Sokołowskiej jasno wskazał drogę. Ściągnięcie Magdaleny Stużyńskiej na pewno przyciągnęłoby przed telewizory jakąś część fanów serialu, która normalnie by nie oglądała 'Tańca z gwiazdami'. To czysty biznes. Oglądalność ostatniej edycji była tak duża, że Edward musi teraz iść wcześniej obraną strategią, która się sprawdziła i ją kontynuować. W nią wpisuje się właśnie zatrudnianie uwielbianych gwiazd z popularnych produkcji Polsatu. A umówmy się, to trudne, bo prawie każdy już tańczył. Myślę, że w przypadku Magdy w grę wejdą nawet wielkie pieniądze, jakby znowu odrzuciła propozycję. On zrobi wszystko, by ją przekonać

- wyjawił informator Plotka.