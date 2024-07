Stroik z bibuły na Boże Narodzenie jest miłym akcentem podczas rodzinnych spotkań. Można go postawić na wigilijnym stole.

Stroik z bibuły jest odmianą od stroików ze świeżych gałązek choinkowych, ponieważ jest trwalszy i może cieszyć oko wiele lat. Bibuła daje nam mnóstwo możliwości, możemy z niej wykonać stroik z gwiazdą betlejemską, czy kolorowymi kwiatami. Stroiki najczęściej wykonywane są na podstawie w kształcie koła.

Stroik na stół – co jest potrzebne do wykonania stroika z bibuły

Do wykonania świątecznego stroika potrzebujesz następujących rzeczy: kleju – może być zwykły klej do papieru w sztyfcie lub w tubce, około 20 miękkich, cienkich drucików o długości około 10 cm, jednego drucika o długości około 5 cm do zamontowania świecy, zapalniczki, ostrych nożyczek, bibuły (3 rolek) w kolorze ciemnozielonym, pianki zdobniczej wielkości arkusza A4, perełek, koralików, łańcuszków, kolorowych kokardek, grubej świecy o długości około 15 cm w dowolnym kolorze.

Choinkowy stroik – sposób wykonania krok po kroku

Wytnij z gąbki koło o średnicy około 30 cm (możesz je odrysować od małego talerza).

Całą bibułę potnij w paski (przez całą grubość rulonu bibuły) o szerokości 5 cm.

Każdy pasek ponacinaj – ale nie do końca, wszerz na mniejsze paski o grubości około 1 cm. Powstaną postrzępione falbanki.

Rozwiń paski – otrzymasz w ten sposób długie ponacinane odcinki.

Każdy z mniejszych pasków skręcaj ostrożnie – żeby nie oderwać go od reszty – tak, aby powstały frędzle (będzie to przypominało popularne kiedyś bluzki z frędzlami). Otrzymasz skręcane igiełki w rzędach.

Przygotuj druciki – po jednym na każdy pasek bibułowego igliwia. Każdy z nich zegnij na pół, w kształcie bardzo wąskiej litery U.

Drucikiem zaczep bibułę w jego zagięciu, ściśnij drucik i owijaj bibułę wokół, tak, aby powstały choinkowe gałązki. Zrób tak z każdym poskręcanym paskiem. Zostaw około 2-3 cm nieowiniętego drucika na końcu, aby bibuła się tam nie odwijała posmaruj ją klejem.

Aby upodobnić gałązkę do naturalnie wyglądającej, należy ją rozbudować. W tym celu przyłącz do jednej gałązki po dwie po bokach mocując je wystającym drucikiem. Staraj się zrobić to w taki sposób, aby drucik nie wystawał.

Teraz zamontuj świecę. W tym celu weź drucik i podgrzej jego koniec zapalniczką. Wciśnij go w spód świecy równolegle tak, aby wystawał na 2-3 cm. Zamocuj świecę pośrodku gąbki.

Gotowe gałązki wpinaj w gąbkę wokół świecy. Udekoruj je koralikami i kokardkami.

Stroik jest gotowy!

