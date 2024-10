Ale wiadomość! Okazuje się, że już w najbliższą sobotę Telewizyjna Dwójka wyemituje wywiad z wyjątkową gwiazdą. Tuż po wydaniu "Pytania na śniadanie" widzowie zobaczą rozmowę z Kylie Minogue! Artystka od lat króluje na światowej scenie muzycznej, a niedawno na rynku pojawiła się jej najnowsza płyta. Wiadomo już, że w przyszłym roku Kylie zaśpiewa dla swoich fanów podczas koncertu w Łodzi- teraz jednak będziemy mogli zobaczyć wywiad z artystką dla TVP!

Kylie Minogue w wywiadzie dla TVP!

Kylie Minogue to zdecydowanie jedna z największych gwiazd sceny muzycznej. Artystka ma miliony fanów na całym świecie. Teraz okazuje się, że gwiazda zgodziła się na wyjątkowy wywiad dla TVP. Już w sobotę po wydaniu "Pytania na śniadanie" widzowie będą mogli zobaczyć rozmowę Mateusza Jareckiego z Kylie Minogue! O czym opowie artystka? Czy opowie o swojej najnowszej płycie i zdradzi, co słuchać w jej życiu prywatnym? O tym przekonamy się już w sobotni poranek na antenie Telewizyjnej Dwójki. Mamy dla Was wyjątkowy fragment z wywiadu ze światową gwiazdą!

Już na początku rozmowy widać, że dobry humor dopisywał artystce.

Muszę wybrać odpowiednią minę dla operatora, z taką będą udawała, że wszystko wiem żartowała Kylie.

Rozmowa z Kylie Minogue z pewnością przyciągnie widzów i jej fanów przed telewizory! My już nie możemy się doczekać emisji wywiadu z gwiazdą.

Kylie Minogue to australijska piosenkarka, która ma na swoim koncie mnóstwo hitów, które podbijają listy muzyczne. To właśnie ona śpiewała m.in. takie przeboje jak: "Can’t Get You Out of My Head", "Come into My World", "Especially for You" czy "All the Lovers". W tym miesiącu na rynku ukazała się jej najnowsza płyta "Tension II".

Przypominamy, że rozmowa z Kylie Minogue będzie można zobaczyć tuż po "Pytaniu na Śniadanie" w najbliższą sobotę, 26 października. Teraz, tylko u nas możecie zobaczyć wyjątkową zapowiedź wywiadu z gwiazdą!

"Pytanie na śniadanie" bije konkurencję na głowę

"Pytanie na śniadanie" już od wielu lat jest jednym z największych hitów TVP. Ostatnio w "Pytaniu na śniadanie" doszło do prawdziwej rewolucji i teraz program jest nadawany z nowego studia. Szybko okazało się, że pomysł z nowym studiem był strzałem w dziesiątkę i widać, że widzowie coraz częściej wybierają właśnie śniadaniówkę Telewizyjnej Dwójki. Ostatnio stacja przekazała, że w poniedziałek 21 października i we wtorek 22 października "PnŚ" było najchętniej oglądanym formatem śniadaniowym!

W grupie wszystkich widzów program TVP2 w poniedziałek i we wtorek oglądało średnio ponad 300 tys. widzów, a udział w paśmie wyniósł 8,1% informuje centrum prasowe TVP.

Wy również oglądacie "Pytanie na śniadanie" i już czekacie na kolejne wydanie śniadaniówki? My tak i już czekamy na rozmowę z Kylie Minogue!