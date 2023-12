O śmierci wieloletniej pracownicy Telewizji Polskiej, Elżbiety Sommer poinformował zięć prezenterki. Mnóstwo widzów do dzisiaj pamięta prognozy pogody, które znana w TVP jako Pani Chmurka, prowadziła po "Dzienniku Telewizyjnym", a następnie po "Wiadomościach". Pracę w mediach publicznych zaczęła w wieku zaledwie 20 lat.

Smutne wiadomości o śmierci przekazał w czwartek, 7 grudnia w mediach społecznościowych zięć Elżbiety Sommer, Jerzy Kozak. Swoją teściową pożegnał we wzruszającym wpisie, wspominając telewizyjną Panią Chmurkę.

Elżbieta Sommer rozpoczęła pracę w TVP w 1957 roku. Miała wówczas jedynie 20 lat. Sześć lat później objęła stanowisko pogodynki. Prezenterka zawsze przychodziła do pracy przygotowana i stawiała na profesjonalizm w pracy. Pracowała też w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, studiowała na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu w Poznaniu.

Na emeryturę udała się w 2004 roku, mając 68 lat. Wielu widzów nie mogło się pogodzić z odejściem słynnej Pani Chmurki, która cały czas prezentowała wysoki poziom na antenie TVP. Po pożegnaniu się z pracą Elżbieta Sommer skupiła się na życiu osobistym, przestała pojawiać się na imprezach branżowych.

Zdarzało jej się jeszcze udzielać wywiadów, w których nie ukrywała, że jest nieco rozczarowana tym, jak dzisiaj pracują prezenterki telewizyjne — szczególnie pogodynki. Wytknęła im brak wiedzy i nieprofesjonalne podejście.

Obecnie pogodynki słabo znają się na tym, co robią. Poza urodą nie mają często nic, czym mogłyby zainteresować widza (…). Nie są zbyt inteligentne, a przede wszystkim nie mają wiedzy o meteorologii, a to przecież podstawa w tym zawodzie. Kiedyś było to nie do pomyślenia. Głupi uśmieszek nie zatuszuje braku wiedzy

— powiedziała Elżbieta Sommer na łamach ''Plejady''.