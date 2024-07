Chlebek pita odznacza się chrupkością z zewnątrz, a jednocześnie miękkością w środku. Świetnie nadaje się do wszelkich mięsnych dań, zastępując ryż, ziemniaki czy kaszę. Najczęściej podaje się w nim opiekane mięso z dodatkiem warzyw.

Placek pita podczas pieczenia pęcznieje. Dzięki temu po przecięciu tworzy on naturalną kieszonkę na farsz.

Pochodzenie pity

Pita to placek pochodzący z krajów Bliskiego Wschodu i północnej Afryki. Nazywany często jest chlebkiem arabskim, chlebkiem libańskim lub chlebkiem syryjskim. Serwuje się go z mięsem lub warzywami, a także przyprawia np. oregano, lub też smaruje masłem czosnkowym lub pikantnymi sosami. W wersji arabskiej placek pieczony jest na specjalnym grillu nad ogniem. Najlepsza temperatura dla niego to około 230 stopni Celsjusza. W języku greckim słowo „pita” oznacza praktycznie każdy typ placka, oprócz pizzy.

Chlebek pita

Chlebek pita najlepiej smakuje, jeśli przetnie się go w połowie i do środka nałoży mięso, warzywa i sosy. Stosowany często jest do podawania dań typu gyros, falafel bądź kebab w formie fast food.

Potrzebujesz:

stolnicy,

wałka.

Składniki na 8 porcji:

3 szklanki mąki pszennej,

250 ml letniej wody,

15 g drożdży,

4 łyżki oliwy z oliwek (może być też w ostateczności olej rzepakowy),

(może być też w ostateczności olej rzepakowy), łyżka cukru,

łyżeczka soli.

Czas przygotowania: 90 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Pokrusz drożdże i wsyp je do miski.

i wsyp je do miski. Dodaj do nich cukier, odrobinę mąki oraz letniej wody.

Dokładnie wymieszaj i odstaw przykryte ściereczką na około 20 minut.

Gdy ciasto wyrośnie, wsyp do miski resztę składników.

Ciasto wyrabiaj, aż będzie jednolite.

Podziel je na 8 kawałków, a z każdego z nich uformuj małą kulkę.

Odstaw kulki na pół godziny.

Gdy czas minie, zacznij wałkować je na grube placki i ponownie zostaw na 20 minut.

Piekarnik nagrzej do temperatury 230 stopni Celsjusza .

. Każdy z placków piecz po około 10 minut. Gotowe.

Smacznego!