Chutney, nazywany często czatni, to gęsty sos sporządzany z owoców i warzyw z dodatkami przypraw. Najczęściej używany jest do potraw mięsnych i wegetariańskich. Konsystencją przypomina dżem lub konfiturę.

W Polsce odpowiednikiem chutney'a, jest tzw. „gąszcz”. Jest to również gęsty sos przygotowany z owoców i warzyw. Pierwsze przepisy na „polskiego chutney'a” pojawiły się na początku XVII wieku.

Chutney – skąd pochodzi?

Chutney zawdzięczamy kuchni indyjskiej. Przygotowuje się go tam ze świeżych warzyw lub owoców i podaje najczęściej do potraw z curry. Jego nazwa oznacza w wolnym tłumaczeniu „mocno przyprawiony”. Do Europy przywieźli go Anglicy, gdy jeszcze Indie były kolonią brytyjską. Chutney może być przyrządzony zarówno w wersji pikantnej, jak i na słodko. W wersji słodkiej podaje się go np. do krakersów, zaś na ostro - do mięs.

Chutney z czerwonej cebuli

Chutney z czerwonej cebuli idealnie nadaje się do grillowanych dań, burgerów a nawet pasztetów.

Potrzebujesz dużego garnka.

Składniki na 4 porcje:

1 kg czerwonej cebuli,

mała papryczka chili ,

, liść laurowy,

100 g cukru,

200 ml czerwonego, wytrawnego wina,

20 ml octu balsamicznego,

2 łyżki oliwy z oliwek,

sól (do smaku),

pieprz (do smaku),

łyżeczka cynamonu.

Czas przygotowania: 90 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Obierz cebulę i pokrój ją w piórka.

W garnku z rozgrzaną oliwą zeszklij cebulę , pokrojoną papryczkę i liść laurowy.

, pokrojoną papryczkę i liść laurowy. Smaż składniki przez około 10 minut.

Dodaj wino, cukier, ocet, przyprawy i wymieszaj.

Smaż całość do momentu, aż cebula zmięknie, a wino odparuje.

Chutney przelej go słoików, zamknij i pozostaw do ostygnięcia. Gotowe.

Smacznego!

Chutney z pomidorów i mango

Chutney przygotowany z pomidorów i mango przyprawiony kolendrą oraz gorczycą nadaje potrawom słodki, lekko pikantny smak.

Potrzebujesz dużej patelni.

Składniki na 4 porcje:

1 kg pomidorów,

2 owoce mango,

300 g cebuli,

25 g korzeni imbiru,

mała papryczka chili,

2 łyżeczki gorczycy,

2 łyżeczki kolendry,

2 łyżki oliwy z oliwek ,

, sól (do smaku),

150 g cukru,

20 ml octu balsamicznego.

Czas przygotowania: 90 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Natnij pomidory, zalej je wrzątkiem i odstaw na chwilę.

Następnie odcedź je i przepłucz zimną wodą .

. Pomidory, mango i cebulę obierz, oddziel pestki i pokrój w kostkę.

Imbir posiekaj na drobne kawałki.

Papryczkę chili pozbaw nasion i pokrój w kostkę.

Na patelni rozgrzej oliwę i podsmaż na niej gorczycę z kolendrą.

Dodaj imbir, cebulę i chwili. Smaż do zeszklenia.

Następnie dodaj mango, pomidory, sól, ocet i gotuj przez 10 minut .

. Po tym czasie dodaj cukier i trzymaj na wolnym ogniu jeszcze przez 40 minut.

Gdy chutney zgęstnieje, przelej go do słoików, zamknij i pozostaw do ostygnięcia. Gotowe.

Smacznego!