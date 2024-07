Aby zostać żołnierzem zawodowym przede wszystkim należy spełnić podstawowe zasady kwalifikacji, takie jak: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, niepodważalna wierność Rzeczpospolitej Polskiej, oraz odpowiednie predyspozycje psychiczne i kondycja fizyczna.

Jak zostać zawodowym żołnierzem szeregowym?

Korpus Narodowych Sił Zbrojnych składa się z oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych oraz szeregowych zawodowych. Aby wstąpić do któregoś z tych korpusów należy spełnić ściśle określone warunki. Szeregowy żołnierz musi mieć ukończone 18 lat. Jeżeli spełnia podstawowe warunki, takie jak obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, niepodważalna wierność Rzeczpospolitej Polskiej, wówczas powinien udać się do właściwej pod względem zamieszkania Wojskowej Komendy Uzupełnień. Po wstępnej rozmowie kandydat kierowany jest do jednostki wojskowej w celu odbycia badań psychologicznych oraz egzaminu z wychowania fizycznego. Po pomyślnym przejściu wszystkich testów i sprawdzianów rozpoczyna się służba wojskowa.

Czy warto iść do wojska? Na czym polega kariera w wojsku?

Wojsko daje duże możliwości szybkiego awansu, a co za tym idzie również zwiększenie zarobków. Wykształcenie ma wpływ na to, jaki stopień uzyska się na początku kariery wojskowej, która może rozpocząć się od nauki w wyższej szkole wojskowej. Wykształcenie gimnazjalne to stopień żołnierza szeregowego. Jeżeli osoba taka nie podejmie nauki w wyższej szkole wojskowej wówczas ma nikłe szanse na awans. Stopień oficera można uzyskać posiadając wyższe wykształcenie – szczególnie zdobyte podczas studiów wojskowych. Należy pamiętać, że pozytywne zdanie testów sprawnościowych w tym przypadku zwiększa możliwości na wyższe stanowisko w armii.

Ile zarabia żołnierz zawodowy?

Czy warto iść do wojska ze względu na zarobki? Są one uzależnione przede wszystkim od stopnia i posiadanego wykształcenia. Według danych MON żołnierz szeregowy zarabia średnio około 2500 tys. zł brutto, zarobki podoficera średnio wynoszą około 4,2 tys. zł brutto natomiast oficer Wojska Polskiego otrzymuje średnio około 5,7 tys. zł miesięcznie.

Szkoły wyższe, na których można podjąć kształcenie na kierunkach wojskowych

Szkoły podoficerskie: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu, Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce. Studia wojskowe można podjąć na uczelniach takich jak: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademia Obrony Narodowej.

