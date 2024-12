Ostatnio w życiu Caroline Derpienski sporo się działo - rozstanie z partnerem, które poniosło za sobą wiele innych zawirowań w jej życiu sprawiły, że o kontrowersyjnej celebrytce znów zrobiło się bardzo głośno. Wygląda jednak na to, że Caroline wyszła już z kryzysowych chwil i postanowiła działać.

Ostatnio wszyscy dowiedzieliśmy się, że celebrytka postanowiła rozpocząć karierę piosenkarki i nagrała swój utwór "Christmas Time". Jakby tego było mało, w miniony weekend Caroline Derpienski została nawet zaproszona do programu "Mówię Wam", gdzie nie tylko udzieliła wywiadu, ale także dała swój pierwszy występ w roli wokalistki. Choć wykon Caroline Derpienski mocno podzielił internautów, to jednak ona sama jest pewna swojej nowej ścieżki kariery i chce tworzyć dalsze piosenki. A jak wyglądał jej pierwszy występ? Zobaczcie zdjęcia i materiał wideo.

Caroline Derpienski w programie "Mówię Wam" przyznała, że rozpoczyna karierę piosenkarki. Choć jest dopiero na początku swojej muzycznej drogi, to jednak jest pewna siebie i zamierza produkować kolejne utwory. Przyznała nawet, że... "Taylor Swift może się już chować".

Tuż po rozmowie Caroline Derpienski zaliczyła swój debiut w roli piosenkarki i wykonała swój świąteczny utwór "Christmas Time". Występ celebrytki spotkał się jednak z dość skrajnymi opiniami internautów. Widzowie wytknęli Derpienski śpiewanie z playbacku, jednak wygląda na to, że ona sama nie przejmuje się krytyką i jest zadowolona ze swojego debiutu.

Mój pierwszy koncert na żywo z debiutancką piosenką „Christmas Time”. To był zaszczyt wystąpić w jednej z największych i najchętniej oglądanych telewizji w moim kraju Polsce @tvn.7. To dopiero początek mojej kariery piosenkarki, ale potraktowałam to bardzo poważnie i robię z niej pełny etat! Jeśli jeszcze nie słyszeliście mojej muzyki, jest dostępna wszędzie!

- napisała Caroline Derpienski tuż po swoim występie