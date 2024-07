Od zawsze czytasz artykuły psychologiczne, brakowało ci psychologii w szkole i twoim marzeniem były studia z psychologii? Uniwersytet nie jest jedyną drogą do tego, by zdobyć wiedzę psychologiczną. Czy to jednak wystarczy, by pracować w zawodzie psychologa?

Uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa – tylko studia!

Wbrew opiniom, jakie pojawiły się w ciągu ostatnich trzech lat, żeby uzyskać pełne uprawnienia zawodowe w zakresie psychologii nadal należy ukończyć pięć lat studiów psychologicznych. Niektóre uczelnie oferują trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie uzupełniające magisterskie w zakresie psychologii. Nie dają one jednak pełnych uprawnień ani kompletnego przygotowania do wykonywania zawodu psychologa. Jedynym wyjściem jest ukończenie studiów jednolitych lub licencjackich i uzupełniających z zakresu psychologii, by łącznie dało to pięć lat.

Czy warto więc rozpoczynać takie studia? Zależy od tego, jakie masz oczekiwania. Z pewnością poszerzą one wiedzę na temat zachowania człowieka i pozwolą rozwinąć kompetencje miękkie. Osoby pracujące na przykład jako trenerzy, nauczyciele, menadżerowie z pewnością zyskają i wzbogacą swój warsztat pracy.

Psychologia w szkole policealnej

Psychologia w szkole policealnej jest prowadzona w ramach kilku kierunków. Szkoły policealne oferują jako roczny kierunek m.in. :

Psychologia/Specjalista psychologii;

Psychologia biznesu i reklamy;

Psychologia żywienia,

Terapia uzależnień.

Placówki edukacyjne reklamują je, mówiąc, że gwarantują zatrudnienie w poradniach psychologicznych, ośrodkach terapii uzależnień i ośrodkach społecznych. Czy tak jest rzeczywiście? Oczywiście może się zdarzyć, że osoba po studium zostanie faktycznie zatrudniona, jednak w poradniach mogą pracować jedynie osoby z tytułem magistra psychologii. Ośrodki terapii uzależnień także wolą zatrudnić terapeutę, który ukończył specjalistyczne kursy i szkoły terapeutyczne, ośrodki pomocy społecznej częściej potrzebują absolwentów pracy socjalnej czy pedagogiki. Szkoła policealna może być dodatkowym atutem, jednak bez dodatkowego zaplecza edukacyjnego nie zagwarantuje pracy.