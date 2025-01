„Zero Absolutne” to program, który od dawna cieszy się popularnością wśród widzów dzięki prowokacyjnym rozmowom i kontrowersyjnym tematom. Tym razem jednak na antenie „Kanału Zero” zgromadził rekordową liczbę widzów. Powodem było zaproszenie Marianny Schreiber, znanej z ostrych wypowiedzi i bezkompromisowego podejścia. Marianna nie zagościła jednak zbyt długo w programie.

Podczas nagrania programu „Absolutne Zero”, prowadzonego przez Tedego i WuWunia na kanale „Kanał Zero”, Marianna Schreiber wyraziła swoje niezadowolenie z przebiegu rozmowy. Już na początku zaznaczyła, że zastanawiała się nad sensem udziału w programie, w którym była regularnie krytykowana i wyśmiewana.

Wielokrotnie zastanawiałam się, co mi przyszło do głowy, żeby tutaj przyjść... Przecież praktycznie co tydzień byłam tutaj obrażana, wyśmiewana, poniżana i wyzywana. Czy ktoś normalny przyszedłby po czymś takim do takiego programu? No nie.

- zaczeła swój monolog Marianna.