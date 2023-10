W programie "Doda. 12 kroków do miłości" widzowie zobaczą nie tylko życie prywatne artystki i będą mieli okazję śledzić, jak poszukuje miłości, ale będą też świadkami wielu trudnych rozmów z psychologiem Leszkiem Mellibrudą. Reżyser programu "Doda. 12 kroków do miłości" zdradził, jak wyglądały ich kontakty! Zaskakujące porównanie.

Program "Doda. 12 kroków do miłości" od początku budzi wiele emocji i nie zabraknie ich też już od pierwszego odcinka. Doda nie ukrywa, że nie była zadowolona ze wszystkich randek i jak się okazuje początkowo Doda nie miała też najlepszych relacji z psychologiem Leszkiem Mellibrudą.

W wywiadzie dla "Party" gwiazda wyznała, że mieli "straszne afery i kłótnie", a teraz reżyser programu w rozmowie z reporterką Party.pl potwierdza, że miało miejsce zderzenie dwóch naprawdę silnych osobowości.

- Zderzyliśmy ze sobą dwie silne osobowości. Leszek to udźwignął, chociaż bardzo wiele go to kosztowało. Wychodził z tego gabinetu, te sesje trwały dwie, albo trzy godziny, sesje nagraniowe i to w ogóle nie było przerywane w żadnym stopniu i on wychodził naprawdę jak koń po westernie, styrany - powiedział wprost Michał Majak reżyser programu "Doda. 12 kroków do miłości"