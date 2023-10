Od 3. września widzowie będą śledzić randki Dody w programie "Doda. 12 kroków do miłości". Okazuje się jednak, że rozmowy artystki z psychologiem były dalekie od ideału. Doda i Leszek Mellibruda wręcz się nie znosili:

Jak więc udało im się dojść do porozumienia podczas randkowego eksperymentu? Czy potrafił odnaleźć wspólny język z taką mocną osobowością, jaką ma Doda? Zobaczcie nasz nowy wywiad z wokalistka.

Leszek Mellibruda miał trudne zadanie. Na podstawie terapeutycznych rozmów z Dodą musiał przekazać profilerom cenne informacje, na temat jej idealnego kandydata na nowego partnera. Jak się okazało początkowe sesje z Dodą w ramach programu "Doda. 12 kroków do miłości" nie należały do najłatwiejszych.

Wokalistka nie ukrywa, że dobrze będzie zobaczyć, jak z odcinka na odcinek budowała swoją relację z psychologiem:

Doda obwiniała psychologa za wszystkie swoje programowe porażki i niezadowolenie po randkach z kandydatami:

Byłam na niego obrażona, byłam zła i wyżywałam się na nim. A on jest biedny, bo on nie wybierał kandydatów, to robili profilerzy. Jak on mi powiedział, że on nie jest... ale powiedział mi to dopiero w czwartym odcinku! Przez cztery odcinki ja miałam taką kosę z nim, że szok. Jak on mi to powiedział, to ja mówię "Jezu Leszek sorry".