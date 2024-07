Trendy społeczne na rynku pracy oraz własne uzdolnienia i wyznawane wartości to czynniki, które pomogą podjąć decyzję, jakie studia wybrać.

Rynek pracy w przyszłości

Trudno mówić ze stuprocentową pewnością na temat zawodów, które potrzebne będą na rynku w przyszłości. Natomiast jeśli przyjrzeć się długotrwałym trendom społecznym, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, jacy specjaliści znajdą pracę. Dzięki ciągłemu rozwojowi technologicznemu, pracę znajdą specjaliści do spraw technologii komunikacyjnej i informacyjnej. Ponieważ społeczeństwo się starzeje, pracę znajdą również osoby, które będą czuwały nad osobami starszymi – opiekunowie, lekarze specjaliści, fizjoterapeuci itd. Sprzedaż i handel raczej nie znikną z rynku, zatem poszukiwani będą profesjonalni handlowcy i specjaliści ds. sprzedaży.

Predyspozycje i wyznawane wartości

Pewność zdobycia zatrudnienia to już połowa sukcesu. Druga jego część to satysfakcja z wykonywanej pracy. Na satysfakcję z wykonywanej pracy wpływa wiele czynników i dla każdego może być ważny inny aspekt: relacje ze współpracownikami, relacje praca-płaca, szanse osiągnięcia prestiżowego stanowiska, samodzielność wykonywania pracy, możliwość wykorzystania swoich zdolności, poczucie bycia docenianym, wykonywanie pracy użytecznej itd. Dlatego jeszcze przed wyborem kierunku przyszły student może zastanowić się, które z tych i innych wartości będą dla niego najistotniejsze i jakie jego cechy predysponują go do podjęcia określonych studiów.

Miejsce i czas pracy

Przyszły student może zastanowić się też nad tym, gdzie i w jakich godzinach chciałby w przyszłości pracować. Miejsc do wyboru jest wiele: jedno konkretne zawsze w tym samym budynku; wiele punktów i konieczność przemieszczania się z miejsca na miejsce; praca zdalna z dowolnego miejsca na ziemi. Również czas przyszłej pracy ma znaczenie: system zmianowy; jasno określone godziny pracy od 8 do 16; zadaniowy system czasu pracy. Już wybierając kierunek studiów można zweryfikować, w jakim trybie pracują przedstawiciele poszczególnych zawodów.

Młode osoby, które zastanawiają się na wyborem kierunku studiów, a nie są pewne ani swoich umiejętności, ani oferty edukacyjnej, mogą skorzystać z porady doradcy zawodowego. Podczas spotkania przyszły student będzie miał możliwość lepszego poznania swoich cech oraz dowie się, jakie kierunki studiów adekwatne są do jego predyspozycji.