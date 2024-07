Agnieszka Łyczakowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeżywa teraz intensywny czas. Właśnie trwają ostatnie przygotowania do ślubu, niedawno bawiła się z przyjaciółkami na swoim wieczorze panieńskim, a teraz podzieliła się wieściami na temat swojej córeczki:

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są rodzicami niemal półtorarocznej Antosi. Jej mama chętnie dzieli się na Instagramie codziennością związaną z macierzyństwem i nie ukrywa też jego słabszych stron. Jakiś czas temu Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się wyznaniem o problemach małej Antosi ze snem - wyznała, że jej ponad roczna córeczka ma trudności z przesypianiem całych nocy.

Czekamy na noc, kiedy zmieni się to o 180 stopni.

Wygląda na to, że na zmianę nie trzeba było długo czekać. Już niecałe dwa tygodnie później Agnieszka Łyczakowska opublikowała kolejny wpis, w którym pochwaliła się ogromną poprawą w jakości snu córeczki i swoim sukcesem w tej materii.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita pokazała nowe pokoje dzieci! Ale uroczo

Agnieszka Łyczakowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podkreśliła, że konsultowała się z psychologiem dziecięcym w sprawie problemów córki ze snem, a poprawa przyszła samoistnie.

Zobacz także

To jest nasz czas ❤️❤️ Mamy poprawę Antosi snu w nocy ❤️ i przyszło to samo… Muszę przyznać, że po ostatniej konsultacji z psychologiem dziecięcym utwierdziłam się w przekonaniu o moich poczynaniach i zachowaniach wobec Tosi. Usłyszeliśmy szereg pochwał od pani psycholog, aż byliśmy zaskoczeni. Nic nie zmieniamy jej w rutynie dnia, wieczoru czy podczas jej snu. Taki urok Tosi, zostało nam wyjaśnione skąd te pobudki nocne u Tosi, akurat w jej przypadku:) A nasza córka sama z siebie od majówki postanowiła lepiej spać, wiec nasuwa mi się jeden wniosek po tej całej przygodzie z jej nocami… - napisała Agnieszka Łyczkowska na Instagramie.

W dalszej części wpisu Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poradziła rodzicom, którzy borykają się z podobnymi problemami, by nie bali się korzystać z pomocy psychologa dziecięcego.

Drodzy rodzice, którzy również mają problemy ze snem swoich pociech - polecam wam udać się do psychologa niemowlęcego/dziecięcego na taką konsultację. I albo zostanie wam wyjaśnione skąd takie zachowania u dziecka albo dostaniecie porady co trzeba zrobić by sobie i dziecku pomóc od osób, które mają sporą wiedzę na ten temat ????