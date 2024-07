Przyjęcie w ogrodzie to dobry pomysł na imprezę urodzinową, rocznicę, świętowanie innej rodzinnej okazji albo spotkanie w gronie znajomych. Najlepiej zorganizować je wtedy, gdy pogoda sprzyja. Podstawą udanego przyjęcia jest dobra organizacja, czyli m.in. ułożenie atrakcyjnego planu zajęć oraz menu.

Reklama

Jak zaplanować przyjęcie w ogrodzie?

Zanim zaprosisz gości i zaczniesz układać menu, znajdź odpowiedni termin na przyjęcie w ogrodzie. Wybierz taki dzień, kiedy zgodnie z prognozami, pogoda będzie słoneczna, będzie ciepło i nie będzie padał deszcz. Na wszelki wypadek postaraj się jednak o zadaszenie, np. namioty, duże parasole, i weź pod uwagę możliwość przeniesienia przyjęcia do domu. Pogoda lubi zaskakiwać.

Skontaktuj się wcześniej z firmą wypożyczającą meble ogrodowe oraz organizującą catering (chyba że zamierzasz przygotować posiłki samodzielnie), szczególnie jeśli organizujesz przyjęcie w sezonie wesel i komunii, wtedy takie firmy mają dużo zamówień. Ułóż wstępny plan przyjęcia, uwzględniający czas na większe posiłki, czas serwowania nietrwałych deserów (np. lodów i sorbetów) oraz czas na gry i zabawy, np. taniec albo grę w badmintona.

Zobacz także

Zastanów się, gdzie i jak rozmieścisz stoły. Żeby przyjęcie nie było nudne, goście powinni przemieszczać się między nimi. Niech na każdym stole znajdą się różne rodzaje potraw.

Dobre przyjęcie nie może skończyć się przed zmrokiem, dlatego warto pamiętać o odpowiednim oświetleniu ogrodu. Powinno ono być nastrojowe, ale też praktyczne. Dobrze oświetlone muszą być wszystkie miejsca, które narażą gości na potknięcie się, np. schodki, dołki, oczka wodne itp. W sklepach można dostać rozmaite lampy i lampiony. Najlepiej wybierać takie, które mają energooszczędne żarowki LED-owe.

Zaproszenia na przyjęcie w ogrodzie

Do wszystkich osób, które zamierzasz zaprosić na przyjęcie, wyślij zaproszenia. Mogą one mieć formę tradycyjnych kartek lub grafiki przesyłanej mailem. Forma i styl kartki mogą nawiązywać do miejsca, w którym odbędzie się przyjęcie. Jeśli zamierzasz wykonać zaproszenia samodzielnie z kartonu, możesz przygotować je tak, żeby zewnętrzne skrzydełka kartki otwierało się tak jak bramę do ogrodu.

W treści zaproszeń poinformuj gości, że przyjęcie odbędzie się w ogrodzie, ponieważ taka informacja pomoże im wybrać odpowiedni strój, mniej formalny niż wówczas, gdyby było to tradycyjne przyjęcie.

Menu na przyjęcie w ogrodzie

Gwoździem programu przyjęć urządzanych w ogrodzie bywa ognisko albo grill. Zanim jednak zostaną one rozpalone, goście powinni mieć do wyboru wiele lekkich przekąsek: owoców, ciast, sałatek i kanapek. Powinny one jednak być zabezpieczone przed owadami. Zadbaj o to, żeby w menu znalazły się także przekąski i dania bezmięsne. Możesz urządzić na jednym ze stołów „strefę wege”.

Deserami odpowiednimi na letnie przyjęcie w ogrodzie są lody, sorbety, ciasta z owoców sezonowych oraz czekoladowe fondue. Do picia możesz podać wodę z cytryną i miętą, lemoniadę oraz owocowy poncz z alkoholem lub bez.