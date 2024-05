Roksana Węgiel w tym roku ma niewiele czasu na majówkę. Przed nią wielki finał "Tańca z Gwiazdami". Czy młodej wokalistce uda się wygrać kolejny program w swojej karierze? To się okaże już 5 maja, tymczasem Roksana Węgiel wybrała się na majówkę od teściów. Wraz z Kevinem Mglejem polecieli helikopterem do teściów. Lądowali... w ogrodzie.

Helikopter z Roksaną Węgiel ląduje w ogrodzie teściów

W półfinale Roksana Węgiel stanęła na głowie. Okazało się, że ta akrobacja była wyzwaniem od fanów. Młoda wokalistka wybrała już kolejne wyzwanie, które wykona, jednak widzowie nie zobaczą go podczas finału. Roksana Węgiel podejmie się go, jak wygra "Taniec z Gwiazdami". Jako zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018, zadeklarowała fanom, że jeżeli uda jej zwycieżyć w tanecznym show, to zgłosi się do Eurowizji 2026, a na scenie wraz z nią wystąpi Michał Kassin.

Przed finałowymi parami "Tańca z Gwiazdami" aż trzy tańce, jednak zanim Roxie spróbuje ponownie zaskoczyć widzów na parkiecie, postanowiła to zrobić na Instagramie. Jak na prawdziwą gwiazdę przystało, postanowiła wybrać się na majówkę w wielkim stylu.

Instagram/Roksana Węgiel

Roksana Węgiel opublikowała w sieci zdjęcie z helikoptera. Poinformowała fanów, że znalazła chwilę, by wyrwać się z Warszawy i nieco odpocząć w majówkę:

Krótka przerwa od treningów Taniec z Gwiazdami. Szybka majówka

Niedługo później okazało się, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej lecą do... jego rodziców.

@annamglej

Helikopter z Roksaną Węgiel i jej ukochanym wylądował w rodzinnym ogrodzie u Mglejów, a całą scenę w sieci zrelacjonowała Anna Mglej, czyli mama Kevina. Trzeba przyznać, że mało kto pozwoliłby sobie na takie atrakcje w majówkę. Szybki transport do rodziców Kevina Mgleja musiał kosztować ich fortunę. Myślicie, że w taki sam sposób będą wracali do Warszawy?

W ostatnich tygodniach w życiu Roksany Węgiel sporo się dzieje. Nie tylko zachwyca na parkiecie, ale także wzbudza zainteresowanie swoim życiem prywatnym. Plotkuje się, że młoda wokalistka wzięła ślub cywilny z Kevinem. Dowodem są wpisy w dokumentach elektronicznych wokalistki, chociaż ona sama nie zdecydowała się skomentować doniesień. Natomiast ślub kościelny Kevina Mgleja i Roksany Węgiel planowany jest na koniec wakacji. To zdecydowanie wyjątkowy rok dla idolki nastolatek.

