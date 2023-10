Jesteś spragniona spotkań ze znajomymi? Nie dziwi nas to! W końcu, czy może być coś lepszego od pysznego jedzenia i picia w gronie najbliższych ludzi? Dodajmy do tego ciepły, letni wieczór i mamy przepis na niezapomniane chwile. Postanowiliśmy przygotować dla was kilka pomysłów, jak fajnie zorganizować przyjęcie na świeżym powietrzu, a pomogła nam w tym… Ania Starmach!

1. Przyjęcie na balkonie

Adobe Stock

Jeśli mieszkasz w bloku, ale masz balkon, już wygrałaś! W dobie pandemii możliwość spędzenia chwil na świeżym powietrzu była na wagę złota. Teraz również warto skorzystać z uroków balkonu, nawet jeśli jego metraż nie należy do największych. Czego potrzebujesz? Przede wszystkim stołu, na którym można położyć pyszne jedzenie. Możesz go ozdobić obrusem, doniczkami ze świeżymi ziołami albo kwiatami. Pięknie będą wyglądać również zawieszone na balkonie lampki. Jak zdradziła nam Ania Starmach, gdy organizuje przyjęcie dla swoich znajomych, nigdy nie może zabraknąć lemoniady truskawkowej, bezy pavlovej, ptysiów, sernika i lodów czekoladowych! Gwiazda nie zapomina również o wodzie, która jest niezbędna podczas upałów. Według nas, świetnym rozwiązaniem jest dzbanek filtrujący Dafi, który podnosi jakość wody kranowej. Co więcej, nowoczesny design dzbanka sprawi, że będzie pasować na każdy stół, a napoje przygotowane na bazie filtrowanej wody będą jeszcze smaczniejsze

2. Przyjęcie w ogrodzie

Adobe Stock

Masz dom z ogrodem? Bardzo ci zazdrościmy! :) Ogród to w obecnych czasach prawdziwy luksus oraz świetne miejsce do organizowania spotkań z przyjaciółmi. We własnych ogrodzie możesz naprawdę zaszaleć! Zostań DJ-em, zrób imprezę w stylu boho albo wieczorny pokaz filmów. Możliwości jest wiele! Jednak nie można zapomnieć o pysznym jedzeniu i piciu. Jeśli masz grilla, przygotuj dania w opcji mięsnej oraz wegetariańskiej. Innym pomysłem są deska serów podawana z owocami, przekąski z ciasta francuskiego albo mini meksykańskie tortille. A co do picia? Orzeźwiająca, miodowa lemoniada z przepisu Ani Starmach!

Składniki

- 4 cytryny

- 1 pomarańcza

- garść świeżej mięty

- 100 ml miodu

- 1 litr wody filtrowanej

Adobe Stock

Przygotowanie zajmie kilka chwil. Z owoców wyciśnij sok, przelej go przez sitko, aby pozbyć się pestek. Następnie sok przelej do dzbanka, dodaj mięte i miód, wymieszaj. Dolej wodę i ponownie wymieszaj. Tak przygotowany napój można wcześniej schłodzić.

Tę pyszną lemoniadę warto podawać w szklanych karafkach ozdobionych miętą oraz plastrami pomarańczy i cytryny. Na stronie internetowej marki Dafi znajdziesz eleganckie karafki wykonane ze szkła w 6 kolorach.

3. Piknik

Adobe Stock

Jeśli nie masz możliwości zorganizowania przyjęcia na balkonie lub w ogrodzie, nic straconego! Piknik ze znajomymi można zorganizować niemalże wszędzie – w lesie, nad jeziorem, czy w parku. Potrzebujesz tylko duży koc, przenośny głośnik z waszą ulubioną muzyką i kosz pełen pyszności! Na piknik warto przygotować takie potrawy, które można łatwo zjeść i nie pobrudzić się :). My polecamy oryginalne kanapki, spring rollsy, sałatki i owoce. Każdy z was powinien również wziąć swoją własną butelkę wody. Pamiętaj jednak o planecie i nie produkuj zbędnych odpadów. Pomoże ci w tym butelka filtrująca Dafi, wyposażona w wymienny filtr węglowy, w 100% naturalny, wytwarzany z łupin orzecha kokosowego. Usuwa on z wody kranowej nieprzyjemny smak i zapach chloru. Równocześnie pozostawia w niej niezmienioną ilość minerałów, naturalnie występujących w wodzie. Innym rozwiązaniem na letnie upały jest butelka termiczna Dafi, w której zachowasz niską temperaturę swoich ulubionych napojów. Będzie również idealną towarzyszką spotkań na łonie natury.

Jaka jest najważniejsza zasada Ani Starmach na udane przyjęcie w plenerze?

Po pierwsze trzeba sprawdzać prognozę pogody;). Piknik w deszczu to średnia przyjemność! A tak na serio: wychodzę z założenia, że gdy spotykają się odpowiedni ludzie, to naprawdę niewiele trzeba do szczęścia.

