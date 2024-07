Dubaj to idealne miejsce na krótką i długą podróż. Równie przyjemnie zwiedza się je w pojedynkę, z partnerem, z przyjaciółmi czy z rodziną. To fascynujące miasto wyróżnia wyjątkowa mieszanka tradycyjnej kultury Bliskiego Wschodu i nowoczesności. Turyści mogą wybrać się na spacer wzdłuż jednej z pięknych plaż, podziwiać kultowy wieżowiec Burdż Chalifa, wybrać się na pustynne safari lub odbyć rejs tradycyjną arabską łodzią dhow. Zróżnicowana oferta Dubaju zaspokoi potrzeby każdego, niezależnie od tego, czy szukamy relaksu czy przygód i adrenaliny.

Twórz wspomnienia na całe życie, korzystając z wielu atrakcji i miejsc noclegowych w Dubaju.

Podróż w pojedynkę

Odkryj Stary Dubaj

Stary Dubaj, czyli dzielnica historyczna, to idealna propozycja dla wszystkich, którzy chcą poznać bogatą kulturę i przeszłość miasta. Rynek, zabytkowe budynki i tętniące życiem ulice tworzą wspaniałą mieszankę tradycji i współczesności. Podróżując samotnie z łatwością odkryjesz całą feerię barw i dźwięków, od kolorowego targu przypraw po tradycyjne drewniane łodzie abras, którymi możesz przepłynąć się po Zatoce Dubajskiej.

Spice Souk, Mat. prasowe

Ciesz się pięknymi plażami i morzem

Białe, piaszczyste plaże Dubaju to jedne z najpopularniejszych atrakcji miasta, które przyciągają turystów z całego świata. Czysta, błękitna woda, restauracje, kawiarnie, sklepy i inne atrakcje wokół pozwolą ci odpocząć i rozkoszować się słońcem nawet podczas krótkiej wycieczki. Niezależnie od tego, czy wybierzesz popularną plażę Jumeirah, czy sportową Kite, możesz liczyć na niepowtarzalną atmosferę. Na pewno nie będziesz się nudzić. Osoby podróżujące w pojedynkę mogą nie tylko pływać czy opalać się, ale też wypróbować sporty wodne (polecamy narty, paddleboarding lub parasailing). To idealna propozycja na relaks po długim dniu zwiedzania.

Jeśli masz więcej czasu

Doświadczenie dla smakoszy kulinarnych z Frying Pan Adventures

Frying Pan Adventures zabierze cię na fascynujące wycieczki kulinarne po Dubaju. Podróżujący samotnie mogą odkryć ukryte skarby różnorodnych dzielnic miasta i spróbować pysznych potraw z całego świata. Wycieczki prowadzone są przez doświadczonych i zapalonych przewodników, pasjonatów jedzenia i kultury. Każdy z nich chętnie odpowiada o historii i tradycji dań, które wylądują na twoim talerzu. Po drodze masz okazję porozmawiać z miejscowymi, którzy tak jak ty uwielbiają pyszne smaki. To świetny pomysł na poznanie nowych ludzi, a może nawet nawiązanie przyjaźni.

Frying Pan Adventures, Mat. prasowe

Śniadanie w At.mosphere

Śniadanie lub brunch w At.mosphere to niesamowite przeżycie, którego nie możesz przegapić (zwłaszcza, gdy podróżujesz w pojedynkę). W klubie i restauracji położonej na 122. piętrze wieżowca Burdż Chalifa możesz delektować się luksusowym śniadaniem podziwiając wspaniałą panoramę Dubaju i Zatoki Perskiej. Odkąd lokal przeszedł gruntowny remont, jego wnętrze robi jeszcze większe wrażenie. Wyróżnia go też wspaniała atmosfera i przyjazny personel. W menu znajdziesz szeroki wybór międzynarodowych i lokalnych specjałów śniadaniowych przygotowywanych z najświeższych składników.

Mat. prasowe

Gdzie jeszcze warto zjeść i wypić?

Arabian Tea House

Lokale Arabian Tea House rozsiane są po całym mieście. Jeden z najbardziej urokliwych znajduje się w historycznej dzielnicy Al Fahidi. Znajdziesz tam szeroki wybór tradycyjnych bliskowschodnich herbat i przekąsek, w tym daktyle, ciasta czy falafele. Wybór jest tak duży, że może przyprawić o zawrót głowy, warto więc odwiedzić go więcej niż raz. Lokalna kuchnia, cicha i spokojna atmosfera, a także wyjątkowa część wypoczynkowa na świeżym powietrzu zachęcają do chwili relaksu.

Arabian Tea House, Mat. prasowe

Time Out Market

Time Out Market, czyli hala gastronomiczna położona w Souk Al Bahar, to prawdziwy raj dla smakoszy. Pod jednym dachem zebrano jedne z najbardziej uznanych lokali i stoisk z jedzeniem w mieście. Spróbujesz tam różnorodnych dań kuch lokalnej i międzynarodowej, od jedzenia ulicznego po ekskluzywne dania. Warto wybrać się też na zewnętrzny taras z przepięknym widokiem na Budź Chalifa i Dubajską Fontannę. Time Out Market to ponad 16 unikalnych koncepcji kulinarnych, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie i tętniąca życiem atmosfera, której nie poczujesz nigdzie indziej.

Time Out Market, Mat. prasowe

Wyjazdy dla par

Popołudniowa herbata w Burj Al Arab

Popijanie popołudniowej herbaty lub kawy (w towarzystwie słodkich czy słonych smakołyków) w Burj Al Arab to niezapomniane przeżycie. Luksusowe wnętrza hotelu i zachwycające widoki na morze stanowią idealne tło do pysznych napojów i przekąsek. Wyjątkowe doznania potęguje obsługa, która dba o to, żeby niczego nam nie brakowało.

Burj Al Arab Jumeirah, Mat. prasowe

Rejs łodzią dhow

Popłyńcie wieczorem łodzią typu dhow wzdłuż kanału Dubai Creek bądź do dzielnicy Dubai Marina, gdzie będziecie podziwiać zachwycającą scenerię miasta nocą. Podczas rejsu możecie zjeść romantyczną kolację, posłuchać muzyki na żywo i obserwować występy taneczne. Brzmi świetnie, prawda?

Dhow Cruise, Mat. prasowe

Jeśli macie więcej czasu:

Hatta

Hatta znajduje się w górach Hajar, mniej więcej dziewięćdziesiąt minut jazdy samochodem od miasta. To urocze górskie miasteczko otoczone malowniczymi krajobrazami jest wprost stworzone na jednodniową wycieczkę lub weekendowy wypad. Pary, które lubią aktywny wypoczynek na pewno nie będą narzekać na brak zajęć. Piesze wędrówki, kolarstwo górskie czy spływy kajakowe na zaporze Hatta zajmą was na długie godziny. Turyści, którzy są zainteresowani tradycjami, architekturą i dziedzictwem kulturowym regionu mogą odwiedzić także tradycyjną wioskę Hatta Heritage Village z XVI-wieku. Odrestaurowane muzeum, na które składa się aż 30 obiektów przybliża dawne życie w Emiratach.

Hatta, Mat. prasowe

Pierchic

Pierchic to jedno z najbardziej kultowych i romantycznych miejsc na mapie kulinarnej Dubaju. Elegancka restauracja będąca częścią kompleksu Madinat Jumeirah znajduje się na końcu prywatnego molo nad Zatoką Perską. Zjecie tam najświeższe owoce morza i wykwintne dania kuchni śródziemnomorskiej z widokiem na turkusową wodę i miasto. Pierchic to idealny wybór dla par szukających wyjątkowych doznań kulinarnych.

Pierchic, Mat. prasowe

Wycieczka rodzinna

Aquaventure

To właśnie w Dubaju znajduje się największy park wodny na świecie. Aquaventure oferuje ponad 100 zjeżdżalni i innych atrakcji, które przyspieszają bicie serca. Raging Rapids (przejażdżki po rzece kaskadami), Wieża Posejdona czy zjeżdżalnia Leap of Faith sprawią, że będziecie chcieli wrócić po więcej ekscytujących przygód. W parku wodnym znajduje się też prywatna plaża o długości 1 km, z której możecie podziwiać wspaniałe widoki na kultową panoramę Dubaju. Niezależnie od tego, czy szukacie przygód, zabawy czy relaksu, koniecznie odwiedźcie Aquaventure.

Aquaventure, Mat. prasowe

Green Planet Science Centre (Zielona Planeta)

Green Planet Science Centre szukajcie w ośrodku rozrywkowo-zakupowym City Walk. To ogromny tropikalny las zamknięty w budynku, często nazywanym “biotubą”. W jego wnętrzu kryje się ponad 3 tys. roślin i zwierząt. Spacerując po kolejnych piętrach możemy podglądać ptaki, gady czy ryby (prawie jak w ich naturalnym środowisku) albo przeżyć takie atrakcje, jak…tropikalna burza z piorunami. To idealny przykład na to, że rozrywka i nauka mogą iść ze sobą w parze. Dzieci mają okazję poznać różne gatunki roślin i zwierząt, w tym także te zagrożone wyginięciem.

Green Planet, Mat. prasowe

Museum of The Future (Muzeum Przyszłości)

Muzeum Przyszłości to świetna atrakcja dla całej rodziny. Jest innowacyjne, inspirujące i skłania do zadawania sobie ważnych pytań na temat przyszłości np. jak nowoczesna technologia ma nam pomóc dbać o środowisko naturalne. Interaktywne eksponaty przedstawiają najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii i zrównoważonego rozwoju, w tym wirtualnej rzeczywistości. Muzeum Przyszłości zostało założone przez Dubai Future Foundation i daje rodzinom doskonałą okazję do poznania przyszłości technologii podczas wspólnej zabawy.

Museum of the Future, Mat. prasowe

Dubai Parks and Resorts

Największy park rozrywki na Bliskim Wschodzie, Dubai Parks and Resorts obejmuje trzy parki tematyczne: Motiongate™ Dubai, Legoland® Duba, Bollywood Parks Dubai, jeden park wodny Legoland® Water Park, centrum handlowe oraz dwa hotele. Turyści mogą korzystać z ponad 100 przejażdżek i innych atrakcji, zarówno krytych, jak i na świeżym powietrzu. W Legoland® Dubai i Legoland® Water Park znajdziecie atrakcje przeznaczone specjalnie dla małych dzieci od 2 do 12 lat. Warto wybrać się tam całą rodziną.

Legoland Water Park, Mat. prasowe

AYA Universe

AYA Universe to miejsce pełne efektów dźwiękowych, świetlnych i graficznych. Tętniący życiem i kolorami interaktywny świat pełen tajemnic podzielony jest na 12 stref tematycznych. Turyści mogą obejrzeć jeden z niesamowitych spektakli, odkrywać tajemnice, bawić się, relaksować się, marzyć czy śnić na jawie. AYA Universe oferuje wyjątkową i niezapomnianą podróż poza naszą planetę.

AYA Dubai, Mat. prasowe

Restauracja i kawiarnia Al Khayma Heritage

Jeśli kochacie arabską kuchnię koniecznie odwiedźcie Al Khayma Heritage Restaurant & Café w sercu historycznej dzielnicy Al Fahidi. W menu znajdują się tradycyjne potrawy emirackie, takie jak machboos, biryani i grillowane mięsa, a także świeżo parzona arabska kawa i słodkie przysmaki np. luqaimat. To niezwykle przytulne i przyjazne miejsce z tradycyjnym wystrojem emirackim oraz występami muzycznymi na żywo. Będąc w pobliżu warto przejść się po okolicy pełnej zabytkowej architektury, muzeów i galerii prezentujących bogate dziedzictwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Restauracje w Dubai Mall

W centrum handlowym Dubai Mall znajdziecie wiele świetnych restauracji. Od kuchni azjatyckiej po włoską, od bliskowschodniej po międzynarodową – każdy znajdzie coś dla siebie. Cheesecake Factory oferuje ponad 250 dań, a Logma – tradycyjne potrawy kuchni emirackiej z nowoczesnymi akcentami. Al Hallab Restaurant and Sweets serwuje jedne z najlepszych libańskich potraw w Dubaju, a w Tanuki zjecie pyszny posiłek z widokiem na Burdż Chalifa i Dubajską Fontannę. Tę drugą atrakcję możecie podziwiać także z Joe's Café. Restauracja znana jest nie tylko z pięknej panoramy, ale również z potraw przyrządzanych z lokalnych składników. Z kolei w TROVE znajdziecie różnorodne dania kuchni międzynarodowej i największy taras restauracyjny w centrum handlowym.

Wakacje w grupie przyjaciół

Aura Skypool

Jeśli wybieracie się do Dubaju dużą grupą, koniecznie odwiedźcie Aura Skypool. To najwyżej położony basen na świecie bez krawędzi o 360 stopniach. Obiekt znajduje się na wysokości 200 metrów nad ziemią i zlokalizowany jest na 50. piętrze wieżowca Nakheel’s Palm Tower. Roztacza się z niego panoramiczny widok na całe miasto, od sztucznej wyspy Palm Jumeirah po Burj Chalifa i Ain Dubai. Z takiej perspektywy Dubaj jest jeszcze bardziej interesujący!

Infinity pool, Mat. prasowe

Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding

Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding (Centrum Porozumienia Kulturowego im. Szejka Mohammeda) to miejsce, w którym poznacie kulturę i tradycję Zjednocznych Emiratów Arabskich. Centrum oferuje szereg atrakcji, w tym piesze, inspirujące wycieczki z przewodnikiem, np. po zabytkowych dzielnicach czy meczetach, krótkie rejsy i degustacje lokalnych potraw. Turyści mają szansę nawiązać kontakt z mieszkańcami i poznać ich codzienne życie, lokalne zwyczaje oraz tradycje. Misją ośrodka jest przełamywanie bariery między ludźmi różnych narodowości, a także propagowanie kultury islamu. To fantastyczny sposób na to, by głębiej zanurzyć się w tym mieście.

Ramadan, Mat. prasowe

XLine Dubai Marina

XLine Dubai Marina to propozycja dla grup, które szukają niezapomnianych wrażeń. Z długością 1 km i prędkością do 80 km/h to najdłuższa na świecie miejska tyrolka. Zjazd z wysokości 170 metrów między drapaczami chmur i nad wodą w dół na taras kompleksu Dubai Marina Mall przypomina… lot. Świetna zabawa, wspaniałe widoki na lusksusowe dzielnice Dubaju i wzorst adrenaliny gwarantowane.

XLine Dubai, Mat. prasowe

Platinum Heritage Desert Safari

Platinum Heritage Desert Safari to najwyżej oceniana firma zajmująca się pustynnym safari na Bliskim Wschodzie. Zespół doświadczonych przewodników zabierze was w wyjątkową podróż przez dziewiczy rezerwat Dubai Desert Conservation i opowie wiele ciekawostek na temat lokalnej flory, fauny i tradycji Beduinów. Turyści mogą też wybrać się na przejeżdżkę na wielbłądzie o zachodzie słońca, na wystawną kolację pod gwiazdami w obozie w stylu beudińskim albo oglądać pokazy sokolniczne. Platinum Heritage znane jest ze zrównoważonych praktyk turystycznych i ścisłej współpracy z lokalnymi społecznościami. Wszystko po to, aby zachować naturalne i kulturowe dziedzictwo regionu.

Safari, Mat. prasowe

Opa

Opa to wyjątkowa grecko-śródziemnomorska restauracja, która łączy tradycję z nowoczesnością. W menu lokalu znajdziemy szeroki wybór dań, w tym świeże owoce morza, grillowane mięsa, tradycyjne greckie sałatki i talerze mezze. Lokalizacja nad samym morzem sprawia, że wszystkie dania smakują jeszcze lepiej.

Zuma

Warto też zajrzeć do Zumy, nowoczesnej japońskiej restauracji położonej w sercu finansowej dzielnicy Dubaju. Restaurację wyróżnia innowacyjne podejście do tradycyjnej kuchni japońskiej. Turyści wybierają ją ze względu na wyjątkową atmosferę, otwartą kuchnię, duży taras z widokiem na miasto, a także menu polegające na dzieleniu się jedzeniem.

Dinner in The Sky

Trudno o bardziej wyjątkowe doznania kulinarne niż Dinner in The Sky. Mobilna platforma z 22 miejscami siedzącymi wynosi turystów na wysokość 40-50 metrów nad ziemię. W karcie menu znajdziecie zarówno wegetariańskie, jak i mięsne dania. Poza pyszną kuchnią możecie liczyć też na muzykę na żywo, profesjonalną sesję zdjęciową, a nawet pokaz sztucznych ogni. Całe doświadczenie trwa około 90 minut i… na pewno nigdy go nie zapomnicie.