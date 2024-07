Zamiast zastanawiać się, jak znaleźć dziewczynę, przejdź do działania. Musisz wiedzieć, że aby zainteresować sobą płeć piękną potrzebujesz od 4 do 10 sekund! To zasada pierwszego wrażenia, które wytwarza w świadomości podstawowy obraz.

Oto kilka trików, które z pewnością pomogą w odnalezieniu drugiej połówki:

1. Wyjdź z domu – pierwsza zasada, bez której nie poznasz wymarzonej dziewczyny. Wyjdź choćby na piwo do baru, do kina czy na dyskotekę. Nie unikaj również kawiarni – to dobre miejsce, aby spotkać samotnie siedzącą dziewczynę, czytającą książkę. Rób wszystko, aby nie siedzieć samotnie przed telewizorem w domu.

2. Odezwij się – jeżeli widzisz interesującą dziewczynę, nie zwlekaj. Podejdź, porozmawiaj. Jeżeli dasz jej do zrozumienia, że zwróciła twoją uwagę, na pewno nie zostaniesz odprawiony z kwitkiem. Przykład: wybierasz się do kina z kolegami na film akcji, a w poczekalni widzisz kilka dziewczyn, które również kupiły bilet na ten sam seans. Jeżeli któraś z nich szczególnie wpadła ci w oko, podejdź do niej i zapytaj, dlaczego wybrała akurat ten film. Po krótkiej rozmowie, gdy zauważysz, że rozmowa dobrze się toczy, weź numer telefonu. I gotowe!

3. Bądź sobą – udawanie kogoś, kim nie jesteś nie pomoże w zdobyciu rozsądnej, interesującej dziewczyny. Jeżeli sam nie chcesz być ze sobą szczery, dlaczego ktoś inny miałby mieć na to ochotę? Nie wymądrzaj się, nie wyolbrzymiaj swoich zalet, bo może to przynieść skutek przeciwny do zamierzonego. Na randce opowiadaj o sobie, ale w realistyczny i obiektywny sposób – możesz również przyznać się do jakiejś mało znaczącej porażki. Dziewczyny lubią mężczyzn z dystansem do siebie.

4. Bądź najlepszy w tym, co robisz – lubisz chodzić na siłownię, wspinać się po górach lub jesteś zafascynowany piłką nożną? Nieważne, jakiej pasji poświęcasz wolny czas, ważne, że starasz się być w niej najlepszy. Kobiety uwielbiają podziwiać mężczyzn, którzy są oddani własnym zainteresowaniom. Dlatego pasja to tajna broń – pamiętaj, że nie tylko na siłowni możesz pokazać, że stać cię na więcej. Jest to również ciekawy temat do rozmowy na randce. Nie chodzi o prężenie muskułów, ale o wykazanie charakteru i hartu ducha.

5. Swatanie – ta metoda ma równie wielu zwolenników, jak i przeciwników, „Aranżowane” spotkanie może wydawać się sztuczne i z góry spisane na porażkę, jeżeli jednak kolega proponuje podwójną randkę, nie odmawiaj. To kolejna szansa na spotkanie interesującej dziewczyny.

6. Dbaj o wygląd – większość ludzi na świecie to wzrokowcy. Dlatego też postaraj się zawsze wyglądać schludnie. Powraca tutaj znowu efekt pierwszego wrażenia – zwykle zadziała on zanim zdążysz odezwać się do upatrzonej dziewczyny. Postaw na schludne ubranie i dobre perfumy – pamiętaj jednak, aby nie używać ich w nadmiarze. Czasami zbyt intensywny zapach może odstraszyć, a nie przyciągnąć partnerkę.

7. Włącz komputer – nie mając czasu na częste wyjścia z domu, możesz skorzystać z opcji poznania kogoś przez internet. Istnieje wiele aplikacji mobilnych oraz portali randkowych, na których ogłasza się coraz więcej singli. Zakładając jednak konto na takim profilu pamiętaj, aby umieścić tam swoje aktualne zdjęcie i napisać prawdę o sobie, ponieważ rozczarowanie podczas pierwszej randki na żywo może przekreślić dalszą znajomość. Nie powinieneś zbyt długo pisać z dziewczyną na czacie – standardowo po tygodniu „wirtualnej” znajomości, możesz spokojnie zaproponować spotkanie.