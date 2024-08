Karolina Gilon o reakcji Mateusza z Love Island na ciążę

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński z "Love Island" niedługo zostaną rodzicami po raz pierwszy. Przyszła mama gościła w "Halo, tu Polsat", gdzie opowiedziała o swojej ciąży. Zdradziła, jak Mateusz z "Love Island" zareagował na wieść, że zostanie ojcem:

Zobaczcie fragment wzruszającej rozmowy z Karoliną Gilon.

Poznali się dzięki "Love Island" i niedługo będą mieli dziecko. Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński z "Love Island" podzielili się wielkim szczęściem. Modelka pochwaliła się ciążowym brzuszkiem i tego samego dnia gościła w programie "Halo tu Polsat", gdzie opowiedziała o reakcji swojego ukochanego, Mateusza z "Love Island", na ciążę:

Karolina Gilon nie szczędziła poruszający słów pod adresem Mateusza z "Love Island".

On od razu zmężniał w moich oczach. Ja też poczułam się bardziej kobieca i poczuliśmy w sobie taką odpowiedzialność. Że ok my dalej mamy się stawiać na pierwszym miejscu ale będziemy się też poświęcać komuś i teraz wszystko, co robimy w naszym życiu już robimy dla tego

- przyznała, w Halo tu Polsat.