Bartek z "Love Island" 8 opublikował wymowny wpis w mediach społecznościowych i nawiązał do wyznania Jaqueline. Finalista ósmej edycji chce, aby jego obserwatorzy od niego dowiedzieli się, co się wydarzyło przed rozstaniem. Uda mu się zdążyć przed Jaqueline i Karoliną?

Takiego obrotu sytuacji po finale ósmej edycji "Love Island" nikt się nie spodziewał. Po tym, jak Jaqueline potwierdziła spekulacje internautów i oznajmiła, że "zastała Bartka w łóżku z Karoliną" w sieci zawrzało, a fani czekają na dalsze wyjaśnienia w sprawie tej afery. Co ciekawe, głos zabrała już sama Karolina, a teraz Bartek z "Love Island" opublikował wpis na Instagramie i wytłumaczył się ze swojej nieobecności i zapowiedział oświadczenie.

Kochani dziękuję za tysiące przepięknych wiadomości. Wybaczcie, ale nie jestem w stanie każdemu odpisać. Miałem małą przygodę z telefonem dopiero dziś udało mi się naprawić. Wracam do żywych, bardzo chcę żebyście dowiedzieli się, co wydarzyło się z mojej strony. Więc na dniach pojawi się na moim Instgramie oświadczenie, jak wyglądało to z mojej perspektywy.