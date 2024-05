Sylwia Grzeszczak dopiero co wydała swój najnowszy numer "Och i Ach" we współpracy z byłym mężem Liberem, który był odpowiedzialny za słowa. Po premierze utworu piosenkarka zdecydowała się odpowiedzieć na kilka pytań od fanów m.in. na nurtujące ich pytanie dotyczące nowej błyskotki na jej dłoni.

Sylwia Grzeszczak pokazała pierścionek

Sylwia Grzeszczak i Marcin Piotrowski, szczerzej znany jako Liber, rozstali się co prawda już kilka miesięcy temu, ale czujni fani nadal bacznie obserwują tę dwójkę. Piosenkarka i raper byli małżeństwem przez niemal dekadę i w 2015 roku doczekali się córki Bogny. Pomimo rozstania, była para postanowiła ze sobą dalej pracować na płaszczyźnie zawodowej i efektem tej współpracy jest nowy utwór, który nosi tytuł "Och i Ach". Raper podobnie jak w kawałku "Motyle" był odpowiedzialny za słowa. Piosenkarka przy okazji promocji najnowszego kawałka zorganizowała na swoim Instagramowym profilu Q&A z obserwatorami. Odpowiedziała też na pytanie o pierścionek na jej dłoni, który wychwycili czujni fani.

EastNews

Sylwia Grzeszczak postanowiła otworzyć się przed obserwatorami i na swoim Instagramowym profilu zrobiła Q&A. Fani zastanawiali się m.in. co to za pierścionek, widnieje na dłoni piosenkarki. Grzeszczak postanowiła rozwiać wszystkie wątpliwości i zdradziła, z jakiej firmy pochodzi. Przy okazji artystka wyjawiła, że na planie teledysku do "Och i Ach" miała okazję pierwszy raz jeździć na wrotkach i zdradziła swój sekret sylwetki.

Instagram/Sylwia Grzeszczak

Fanom najnowszy kawałek Nowy utwór Sylwii Grzeszczak bardzo przypadł fanom do gustu. Nie kryli zachwytu w komentarzach.

Ale wakacyjny, letni klimat. Przesłuchałam raz i już nie chce wyjść z głowy! Genialny utwór, nigdy nie zawodzisz Sylwia. Hit lata

Sztos nad sztosami. Tyle lat być fanem i być ciągle zaskakiwanym. To będzie lato pod szyldem OCH I ACH

Sylwia to jest jakiś czad!! Teledysk mega i te słowa, aż przypomniało mi się moje beztroskie dzieciństwo a w nim Ty, bo Ty stworzyłaś moje dzieciństwo, od 16 lat nigdy mnie nie zawiodłaś. Zawsze trafiasz w moje serducho. Gratulacje kolejnego hitu. Będzie słuchane non stop piszą zachwyceni fani.

A Wy już słuchaliście "Och i Ach"? Jak Wam się podoba?

