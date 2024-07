Objawy początkowe Alzheimera obejmują: nieustanne poszukiwanie słów, problemy z pamięcią świeżą, trudności z przetwarzaniem nowych faktów, zmiany nastroju i osobowości. Aby zapobiegać chorobie, należy aktywnie dbać o kondycję mózgu, np. rozwiązywać krzyżówki oraz zadbać o codzienną aktywność fizyczną, np. spacery.

Reklama

Chorobę Alzheimera prawdopodobnie warunkują mutacje nieznanego dotąd genu. Okoliczności zachorowania wciąż pozostają dla naukowców nie do końca wyjaśnioną tajemnicą.

Czym charakteryzuje się choroba Alzheimera

Na Alzheimera (otępienie starcze) może cierpieć nawet 14 milionów osób na świecie. To schorzenie otępienne ujawnia się zwykle po 60. roku życia W ciągu 7-12 lat umiera nawet połowa komórek nerwowych, zwanych neuronami, co powoduje stopniową utratę pamięci i zdolności poznawczych, dezorientację, trudności z planowaniem i radzeniem sobie z problemami.

W jakim wieku występuje choroba Alzheimera i czy jest dziedziczna?

Nie wykryto jednoznacznej przyczyny zachorowań na chorobę Alzheimera. Występuje ona rodzinnie, co sugeruje genetyczną etiologię (przyczynę) otępienia starczego. Występowanie choroby mogą wyzwalać dodatkowo czynniki środowiskowe, takie jak oddziaływanie na organizm aluminium czy niski poziom hormonów. Zachorować może nawet 30-latek (najmłodszy na świecie odnotowany przypadek zachorowania na dziedziczną postać Alzheimera miał 17 lat), dlatego tak ważna jest profilaktyka.

Zobacz także

Początki choroby Alzheimera - objawy

Pierwsze objawy choroby Alzheimera, występujące we wczesnym stadium choroby to m.in. utrata pamięci świeżej, szukanie słów, problemy z zapamiętywaniem i przetwarzaniem nowych informacji, chwiejność nastroju, zmiany osobowości. Następnie upośledzona zostaje pamięć o dawnych wydarzeniach, postępuje zagubienie, nawet w obrębie własnego mieszkania, mnożą się bezcelowe wędrówki, chory zachowuje się wrogo w stosunku do osób z najbliższego otoczenia.

Sposoby zapobiegania chorobie Alzheimera

Dotychczas nie wynaleziono skutecznego leku na chorobę Alzheimera, istniejące jedynie łagodzą jej postępy. O dobrą kondycję mózgu można jednak dbać samemu.

Jak to zrobić?

Gimnastyka umysłu. Ćwiczenie sprawności intelektualnej hamuje występowanie objawów choroby i łagodzi jej przebieg. Ważny jest stały trening umysłu: rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek, sudoku, czytanie książek, gry poznawcze, nauka języków obcych.

Aktywność fizyczna i towarzyska. Sport, wychodzenie z domu i kontakty z ludźmi powinny towarzyszyć nam na co dzień. Wybierajmy dyscypliny, które sprawiają radość, które lubimy uprawiać i zbytnio nie przemęczają organizmu. Spacery, marszobiegi, nordic walking, narty, pływanie to najbezpieczniejsze dyscypliny, które warto uprawiać codziennie.

Zdrowa, niskotłuszczowa, małokaloryczna dieta, bogata w witaminy z grupy B i przeciwutleniacze. Warto prawidłowo się odżywiać, włączyć do diety aronię, czarną porzeczkę, wiśnie, buraki ćwikłowe, szpinak, truskawki, maliny, jeżyny, sok pomidorowy, śliwki.

Kontrola poziomu homocysteiny – markera choroby Alzheimera – który wzrasta po zjedzeniu posiłku mięsnego. Testy laboratoryjne z krwi można wykonać podczas rutynowych badań okresowych.