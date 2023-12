Kilka miesięcy temu Sylwię Peretti spotkała niewyobrażalna tragedia. W wypadku samochodowym śmierć poniósł jej jedyny syn. Ku jego pamięci, pogrążona w żałobie mama, postanowiła kontynuować świąteczną tradycję, jaką była pomoc potrzebującym dzieciom. Patryk z stroju Mikołaja sprawiał, że na ich twarzach pojawiał się uśmiech. Teraz, gdy ponownie nadchodzi czas świąt, Sylwia Peretti wspomina ostatnie spotkanie z dziećmi, w którym uczestniczył jej ukochany syn.

Dbajcie o to co kochacie, bo wspomnień nie można przytulić...

Dbajcie o to co kochacie, bo wspomnień nie można przytulić...

To nie pierwszy raz, kiedy Sylwia Peretti opublikowała poruszający wpis o synu. Patryk Peretti zmarł w tragicznym wypadku samochodowym, do którego doszło w lipcu 2023 r. w Krakowie. Pogrążona w żałobie "Królowa życia" na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych. Po wielu tygodniach opowiedziała o swojej żałobie i wyznała, że ku pamięci ukochanego syna, będzie pielęgnowała działalność charytatywną, w którą za życia zaangażowany był również Patryk.

Zobacz także: Sylwia Peretti wróciła do sieci i założyła nowy profil na Instagramie. Miała ważny powód

W związku ze zbliżającymi się świętami i dniem św. Mikołaja, Sylwia Peretti opublikowała archiwalne zdjęcia, na których widać radość jej i jej syna oraz obdarowywanych prezentami dzieci. Patrząc na te zdjęcia, napisała:

Radość - tak często wracam do tych uśmiechów towarzyszących nam na tych zdjęciach...Dbajcie o to co kochacie, bo wspomnień nie można przytulić...

dodała.