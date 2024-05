Za nami pierwszy półfinał Eurowizji 2024. 7 maja wystąpiła pierwsza grupa reprezentantów, a wśród nich także polska wokalistka Luna. Niestety nie dostała się do finału 68. Konkursu Piosenki Eurowizji. W szwedzkim Malmo wyłoniono już pierwszą dziesiątkę wykonawców, którzy awansowali. Wybór reprezentantki Polski od początku budził sporo wątpliwości. Jednak po tym, co pokazała w półfinale, sporo internautów uważa, że powinna przejść do finałowej rundy.

Reklama

Luna nie wystąpi w półfinale. Niektórzy widzowie są oburzeni

We wtorek, 7 maja mogliśmy zobaczyć, jak wyglądał występ Luny w półfinale Eurowizji 2024. Niestety polska reprezentantka nie zakwalifikowała się do finału ze swoim utworem „The Tower”. Do następnej rundy przeszli natomiast artyści z Serbii, Portugalii, Słowenii, Ukrainy, Litwy, Cypru, Chorwacji, Irlandii, Luksemburgu oraz Finlandii. Warto przypomnieć, że półfinały oceniają wyłącznie widzowie. Głosy jurorów będą liczyły się dopiero w finale.

mat. prasowe eurovision.tv

Odpadnięcie Luny wywołało kontrowersje. Zdaniem wielu widzów – w tym także polskich gwiazd – nasza reprezentantka powinna znaleźć się w gronie finalistów Eurowizji 2024. Głos zabrał m.in. Ralph Kaminski, który stwierdził, że Luna zasłużyła na awans.

Po obejrzeniu wszystkich dzisiejszych występów uważam, że Luna zasługiwała na finał – napisał.

Inaczej występ Luny oceniła dziennikarka muzyczna Anna Gacek, która stwierdziła, że polska wokalistka była zbyt nijaka, a jej show nie zapadł w pamięć. Przypomniała, że Eurowizja to specyficzny konkurs, w którym bardzo ważna jest nie tylko muzyka, ale też cała otoczka.

eurovision.tv

Pytacie, co myślę o występie Luny. Był kompletnie żaden, co na imprezę taką jak Eurowizja jest najgorszą z opcji. Trzeba zrobić show albo żenadę, albo mieć świetny numer, albo wielki talent. I jeszcze trochę szczęścia, którego artystom z Polski w tym konkursie historycznie brakuje (oczywiście, że Edyta Górniak powinna była wygrać). Nie było wstydu, nie było szału. Już nawet nie pamiętam, co właściwie było – napisała na Instagramie Gacek.

Co ciekawe, po stronie Luny stanęli też internauci. Wcześniej polska wokalistka była regularnie krytykowana. Dużej części widzów nie spodobało się, że to właśnie ona wygrała krajowe preselekcje. Warto przypomnieć, że pokonała uznawaną za faworytkę Justynę Steczkowską zaledwie jednym punktem. Po półfinale jednak pojawiły się głosy, że artystka powinna awansować. Nie wszystkich jednak przekonała do siebie.

Zobacz także

Luna na turkusowym dywanie podczas Eurowizji 2024 JESSICA GOW/TT/AFP/East News

Luna świetnie zaprezentowała Polskę, przykro, że nie zaliczyła się do finału. Gratulacje, Luna, za piękny występ.

Szkoda, bo naprawdę dała radę… W porównaniu do zeszłorocznej bejby tym razem naprawdę trzymało to całkiem fajny poziom.

Wiedziałam, że Finlandia z pośladkami będzie w finale… Przykre, że zamiast śpiewać z przekazem, to robią wiele hałasu i tylko show się liczy.

Brawo! Dźwigając na sobie, z jednej strony ogromną presję, z drugiej ciężar niesamowitego hejtu od polskich »januszy« i wszelkiej maści »fahofców« i »ekspertuf«, pokazała, że można dać świetny występ!

Było fajnie i widowiskowo, więc zamiast krytykować trzymajcie kciuki!

Bejba is kinda krejsa. Luna tego nie ma.

Ci co tak bronili Luny, gdzie jesteście? Od początku było wiadomo, że to totalny syf a dziś dostała zasłużony wynik i tyle. Mam nadzieję, że w przyszłym roku w naszych preselekcjach nie wygra kasa i znajomości. A pani Luna niech lepiej jakiś list przeprosinowy ułoży do Steczkowskiej.

Może to pokaże, żeby reprezentanta wybierała publika. Talentu nie da się kupić.

Z piosenką Justyny (przyp. red. - Steczkowskiej) bylibyśmy w topie.

Z jednej strony występ był fajny, ale z drugiej strony Luna nie dała sobie rady wokalnie. Praktycznie co roku musimy ponosić porażkę na Eurowizji przez to jak źle nasze preselekcje są zorganizowane. Weźcie się w końcu za organizację tych preselekcji albo zrezygnujcie z konkursu, bo to nie ma dalej sensu. Szkoda Justyny, bo wierzę, że dałaby nam lepszy wynik.

Finowie zaprezentowali najdziwniejszy występ na Eurowizji 2024. Zespół Widows95man wywołał kontrowersje swoim nietypowym show. Zdaniem sporej części internautów reprezentanci niesłusznie przeszli do finału i zabrali miejsce Lunie.

mat. prasowe eurovision.tv

Niech ktoś wyrzuci Finlandię i wsadzi na jej miejsce Polskę.

Po pierwsze za mocna konkurencja, mimo że dała radę. Po drugie – serio przeszły Finlandia, Serbia i Słowenia? Masakra. Eurowizja co roku coraz gorsza.

Kibicowaliście Lunie w półfinale Eurowizji 2024? Co sądzicie o występie reprezentantki Polski? Kolejni finaliści zostaną wyłonieni już w czwartek, 9 maja. Transmisja odbędzie się o godzinie 21:00 w TVP.

Reklama

Zobacz także: Luna wystąpiła na Eurowizji 2024. "Na tle pozostałych występów to jest bardzo, bardzo źle"