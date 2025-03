W miniony piątek 17-letnia Aleksandra S., znana z programu "MasterChef Nastolatki", zaginęła po wyjściu z domu. Po intensywnych poszukiwaniach, w nocy z 1 na 2 marca, jej ciało zostało odnalezione na terenie jednej z posesji w gminie Olsztynek, województwo warmińsko-mazurskie, co wstrząsnęło Polską. Teraz produkcja pożegnała nastolatkę.

Na oficjalnym profilu "MasterChef. Nastolatki" pojawił się poruszający wpis, poświęcony 17-letniej Oli. Możemy w nim przeczytać:

Produkcja dała jasno do zrozumienia, że śmierć 17-latki była dla nich wielkim szokiem i nie potrafią się z nią pogodzić.