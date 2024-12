Sylwia Peretti, znana widzom programu "Królowe życia", po raz kolejny udowodniła, że empatia i wrażliwość są dla niej niezwykle ważne. Celebrytka zorganizowała akcję świąteczną, w ramach której rozdawała paczki dzieciom. Jak wynika z udostępnionych przez nią treści w mediach społecznościowych, gest ten był głęboko przemyślany i miał dla niej ogromne znaczenie emocjonalne.

Sylwia Peretti opublikowała poruszające nagranie. Wspomina zmarłego syna

Półtora roku temu świat Sylwii Peretti wywrócił się do góry nogami. Jej jedyny syn zmarł w tragicznym wypadku samochodowym, a serce "Królowej życia" rozdarło się na milion kawałków. Przez wiele miesięcy Sylwia nie odzywała się do fanów, z czasem zaczęła publikować wzruszające treści na swój Instagram. Teraz z okazji Mikołajek Sylwia Peretti zorganizowała po raz kolejny akcję rozdawania paczek dzieciom pod hasłem "Paczki Peretti". Podczas akcji Sylwia Peretti opublikowała wpis w mediach społecznościowych, który poruszył wielu jej obserwatorów. W treści zwróciła uwagę na to, że jej działania mają szczególny wymiar, ponieważ są realizacją pewnego obietnicy złożonej jej zmarłemu synowi. „Dotrzymałam słowa mojemu Mikołajowi” – napisała, odnosząc się do syna, który tragicznie zmarł w lipcu ubiegłego roku.

W swoim wpisie Sylwia Peretti wyraziła, jak bardzo ważne są dla niej wspomnienia i symboliczne gesty, które pomagają pielęgnować więź z najbliższymi, nawet po ich stracie. Celebrytka zaznaczyła, że poprzez udział w akcji czuje, że jej syn jest blisko niej. To szczere i poruszające wyznanie zostało docenione przez internautów, którzy nie kryli wzruszenia w komentarzach.

Kochani...Dziś Mikołajki, więc wszystkim Mikołajom przesyłam najlepsze życzenia.Wiem, że niecierpliwie czekacie na materiał z Paczki Peretki, dlatego wrzucam obiecany backstage z części Domów, które już odwiedziliśmy z prezentami. Mam nadzieję że chociaż w jakimś stopniu, będziecie sobie w stanie wyobrazić emocje, które były tam ze mną, bo radości dzieci nie jestem w stanie ująć słowami.Dotrzymałam też słowa mojemu Mikołajowi - uśmiechałam się, a z każdym uśmiechem czułam w sercu jego radość i słowa:'Mamuśka dajesz rade, jestem tutaj z tobą!'Jednak muszę się przyznać, że z każdym zamknięciem drzwi od kolejnych Placówek, serce pękało jeszcze bardziej, o ile da się bardziej...Dziś wyruszam do kolejnych Domów. Z 724 prezentów, pozostało do rozwiezienia ok 300, więc z górki.Trzymajcie kciuki, aby ten dzień dzień i każdy kolejny przyniósł Dzieciom i Seniorom radość i nadzieję, mi siłę. - napisała w social mediach Sylwia.

Fani od razu ruszyli do sekcji komentarzy, doceniając cudowny gest Sylwii:

Jesteś cudem Sylwia. Niech Twój Anioł Cię prowadzi Przytulam Cię z całych sił - napisała Ewa Chodakowska.

Popłakałam się to co Pani robi jest cudowne ma pani wielkie serce a radość dzieci na spodnie czy buty nie do opisania

Tyle szczerej radości dajesz Sylwio tym potrzebującym dzieciom i seniorom. Jesteś niezwykła, a Twój Mikołaj/Anioł zawsze będzie dodawał Ci sił - rozpisują się fani.

Gest Sylwii Peretti przypomina o tym, jak ważne są działania na rzecz innych. Celebrytka, mimo swojej osobistej tragedii, znalazła siłę, by wesprzeć potrzebujących, stając się inspiracją dla wielu osób. Dzięki swojej aktywności w mediach społecznościowych udało jej się pokazać, że nawet małe gesty mogą mieć ogromne znaczenie.

