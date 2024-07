Aby zapisać dziecko do przedszkola, należy w wybranej placówce złożyć wniosek o przyjęcie malca. Zawiera on dane dziecka i jego rodziców. Dziecko trzeba przygotować do tej nowej sytuacji, rozmawiając z nim i ucząc samodzielności.

Jak zapisać dziecko do przedszkola? Wybrać placówkę i złożyć w niej wniosek o przyjęcie

Jeśli pojawiają się wątpliwości co do tego, jak zapisać dziecko do przedszkola, instrukcji i dat dotyczących rekrutacji należy szukać na stronie internetowej wybranej placówki. Należy też wziąć pod uwagę kryteria przyjęć i to, że niektóre dzieci mają pierwszeństwo przed innymi. Pierwszy etap rekrutacji polega na złożeniu wniosku o przyjęcie dziecka do danej placówki oraz dokumentów potwierdzających jego uprzywilejowaną pozycję w procesie rekrutacji. Pierwszeństwo mają dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica lub oboje niepełnosprawnych rodziców bądź niepełnosprawne rodzeństwo, dzieci wychowywane przez tylko jednego z rodziców oraz objęte pieczą zastępczą. Pod uwagę brane jest też miejsce zamieszkania dziecka – malec może uczęszczać do placówki na terenie gminy, w której mieszka. Większe szanse na przyjęcie do przedszkola mają te dzieci, których oboje rodzice pracują lub studiują dziennie albo gdy placówka jest położona najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców bądź miejsca zamieszkania dziecka. Kryterium przyjęcia jest też to, czy rodzeństwo dziecka już uczy się w danym przedszkolu i czy maluch wcześniej chodził do żłobka. Czasem pod uwagę bierze się też dochód rodziców. Złożone dokumenty są rozpatrywane i ogłaszana jest lista osób przyjętych. Od decyzji można się odwołać.

Jak przygotować dziecko do przedszkola? Wytłumaczyć mu nową sytuację i przedstawić fakty

Pójście do przedszkola to duża zmiana w życiu dziecka i rodzica. Dlatego warto wiedzieć, jak przygotować dziecko do przedszkola, by nie przeżyło dużego stresu. Po pierwsze malucha trzeba uprzedzić, że będzie chodził do przedszkola i wytłumaczyć mu, na czym to polega. Nie wolno dziecka straszyć, ale też obiecywać mu złotych gór. Najlepszą opcją będzie przedstawienie faktów. Malca trzeba też nauczyć wyrażania potrzeb. Warto również spacerować w okolicy placówki, a także zaangażować przyszłego przedszkolaka w zakupy szczoteczki do zębów, pościeli na leżakowanie czy innych potrzebnych akcesoriów. Dziecko należy też przygotować na przebywanie w grupie. Dobrze jest zapoznać się i z dziećmi, i z ich rodzicami, np. podczas zajęć adaptacyjnych. Bardzo ważna jest również nauka samodzielności i to, żeby dziecko samo umiało obsłużyć się w łazience, myło ręce, umiało się ubrać i rozebrać, a także żeby korzystało tylko z własnych sztućców, ręcznika i kubka. Treningu może wymagać też praca z nauczycielem i innymi dziećmi. Malec musi zrozumieć, że w pewnych sytuacjach powinien się podporządkować i współpracować z dziećmi i przedszkolanką.